Materiał powstał we współpracy z myORLEN sp. z o.o.

Rynek gazu ziemnego i energii elektrycznej w Europie jest jak system naczyń połączonych. Choć na skutek transformacji energetyki OZE zyskują coraz większy udział w miksie, w kluczowych momentach błękitne paliwo nadal ma istotny wpływ na hurtowy rynek energii. W pierwszych dniach listopada ceny gazu na europejskim benchmarku TTF przekroczyły 100 euro za MWh, wobec niespełna 32 euro za MWh rok wcześniej (w kontraktach Month Ahead). Tak duża zmienność nie może pozostać obojętna dla cen prądu.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na rynek jest pogoda. Przedłużające się okresy bezwietrzne w połączeniu z niskim nasłonecznieniem jesiennym oznaczają niższą generację z farm wiatrowych i fotowoltaiki, co z kolei zmusza operatorów do uruchomienia rezerw konwencjonalnych. Tymczasem popyt na energię rośnie ze względu na rozpoczęcie sezonu grzewczego i krótszy dzień.

Energetyczne domino

Na europejskich rynkach energii stosowany jest mechanizm wyceny krańcowej (merit order). Zgodnie z tą zasadą, zapotrzebowanie na prąd w danym momencie pokrywa się najpierw z najtańszych źródeł, a potem uruchamia się coraz droższe. Cenę energii na rynku hurtowym wyznacza zazwyczaj najdroższa jednostka wytwórcza potrzebna do pokrycia zapotrzebowania w danej godzinie.

Najtańsze jednostki wytwarzające energię elektryczną to OZE. Po tym jak poniesie się wydatki inwestycyjne, sam koszt zmienny produkcji energii pozostaje najniższy. Zaraz za OZE znajduje się energia jądrowa, a dalej – jednostki zasilane węglem oraz bloki gazowe. Cena energii uzależniona jest więc od bieżącego popytu i podaży z najtańszych źródeł. Im większą część zapotrzebowania pokryją elektrownie wiatrowe i słoneczne, tym mniej droższych jednostek wchodzi do systemu. W obecnej sytuacji elektrownie gazowe w okresach szczytowego zapotrzebowania stają się jednostkami zamykającymi system. Z tego względu gdy drożeje gaz, cena prądu może rosnąć w transakcjach typu SPOT oraz w kontraktach terminowych.

Ważne z punktu widzenia cen jest bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zmienność rozpatrywana jest w skali doby, a także w skali roku. Ceny energii zmieniają się w ciągu doby w zależności zarówno od popytu, jak i produkcji OZE. Wysoka generacja z fotowoltaiki może obniżać ceny w ciągu dnia, podczas gdy jej spadek sprzyja wzrostowi. Znaczenie ma także zmienna produkcja energii z wiatru. W skali roku z kolei newralgiczne pozostają miesiące letnie (ze względu na wzrost popytu na energię przeznaczoną do chłodzenia pomieszczeń) oraz zimowe (gdy zużywane jest więcej prądu ze względu na krótkie dni oraz na potrzeby ogrzewania). Fale upałów lub dotkliwych mrozów mogą wywołać istotne problemy na rynkach.

Niestabilne rynki to rozchwiane ceny

Od czasu kryzysu energetycznego w 2022 roku, ceny gazu cechują się dużą zmiennością. Rynek jest podatny na turbulencje, bo zmieniła się struktura dostaw. Zawirowania rynkowe skutkujące problemami z logistyką czy dostępnością paliwa z konkretnego źródła odczuwają także konsumenci energii elektrycznej.

Jak to wygląda w praktyce? Oto kilka przykładów. Do czasu wybuchu wojny na Ukrainie wywołanej agresją Moskwy, liczącym się dostawcą gazu była Rosja. Europa uzależniła się od dostaw surowca z tego kierunku, toteż rozpoczęcie wojny było bolesne w skutkach dla odbiorców gazu na Starym Kontynencie. W 2022 r. Rosja straciła status kluczowego dostawcy gazu sieciowego, na Moskwę nałożono sankcje, a poszczególne kraje europejskie zaczęły w tym samym momencie szukać alternatywnych kontrahentów. Zamieszanie na rynkach zaowocowało wzrostem cen paliwa i prądu.

W pierwszych dniach listopada cena gazu po raz pierwszy od 2022 r. przekroczyła 100 euro za MWh. To efekt m.in. zakłóceń w transporcie paliwa z Bliskiego Wschodu przez Cieśninę Ormuz, które są wynikiem trwającego konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.

Jednocześnie zapasy w europejskich magazynach gazu wynoszą niecałe 75 proc. Dla porównania pięcioletnia średnia o tej porze roku (listopad – red.) to 89,5 proc. Na tym tle Polska wypada bardzo dobrze, magazyny są zapełnione w 99,1 proc. Biorąc jednak pod uwagę sytuację w całej Europie, nawet przy założeniu pozytywnego scenariusza zakończenia konfliktu bliskowschodniego, trzeba się liczyć z tym, że ceny paliwa szybko nie spadną, bo trzeba będzie odbudować zapasy. A powodów do optymizmu brakuje, bo pojawiają się zapowiedzi, że USA mogą wznowić ataki na Iran.

Według prognoz Banku Światowego wojna na Bliskim Wschodzie wywinduje światowe ceny surowców energetycznych do najwyższego poziomu od czterech lat. Indeks cen ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla, obliczany przez Bank Światowy, ma wzrosnąć w 2026 r. o 32 proc., po trzech latach spadków. Prognoza zakłada, że konflikt nie ulegnie dalszej eskalacji.

Rynek CO2 jako katalizator kosztów

Poza cenami gazu kluczowe dla cen energii są koszty związane z emisją CO2. Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla wrosły w pierwszych dniach listopada do blisko 90 euro za tonę, co stanowi zwyżkę o ponad 7 proc. miesiąc do miesiąca i blisko 11 proc. rok do roku. Od uruchomienia systemu EU ETS w 2005 r. handel uprawnieniami stał się jednym z kluczowych instrumentów polityki klimatycznej UE. Dochody z aukcji uprawnień zasilają przede wszystkim budżety państw członkowskich, a także fundusze europejskie wspierające transformację energetyczną, innowacje i dekarbonizację przemysłu.

Droższy gaz może zwiększyć konkurencyjność elektrowni węglowych, ale zależy to również od cen węgla i uprawnień do emisji CO2. Wzrost cen gazu może zwiększać opłacalność produkcji energii z węgla, a tym samym zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji CO2. Ich ceny zależą jednak również od podaży uprawnień i regulacji unijnych. W efekcie uderzają one rykoszetem w Polskę – krajowy miks energetyczny wciąż oparty jest w dużej mierze na węglu, co oznacza większe koszty związane z emisjami i, co za tym idzie, wysokie ceny prądu.

Przedsiębiorcy mają narzędzia

W warunkach dużej zmienności cen przedsiębiorstwa potrzebują bardziej świadomego podejścia do kontraktacji, zarządzania ryzykiem i budowania kompetencji osób odpowiedzialnych za zakupy energii i gazu. To wymaga odejścia od tradycyjnego, reaktywnego podejścia na rzecz strategicznego i elastycznego zarządzania.

Warto zacząć od poprawy efektywności i optymalizacji zużycia, bo najtańszy prąd czy gaz to ten, którego nie zużyjemy. Jeśli to możliwe, warto przesunąć energochłonne procesy na godziny przypadające poza szczytem. Rozwiązaniem może być też elastyczność popytowa – wymierne korzyści może przynieść współpraca z operatorem systemu polegająca na gotowości do czasowego ograniczenia poboru prądu. Wskazana byłaby budowa własnego źródła OZE w połączeniu z magazynem energii.

Ale trzeba też przemyśleć strategie zakupowe. W tym mogą pomóc eksperci Akademii Zakupu Gazu i Energii (AZGiE). Najbliższa, czwarta już edycja wydarzenia organizowanego przez myORLEN i Akademię Leona Koźmińskiego przy wsparciu merytorycznym Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i Towarowej Giełdy Energii, odbędzie się w dniach 18-19 listopada. To okazja do zapoznania się z rozwiązaniami, które mogą zniwelować wpływ wahań rynkowych na biznes. Przy dużej liczbie czynników kształtujących rynki gazu i energii elektrycznej, istotna staje się umiejętność interpretowania sytuacji rynkowej, oceny ryzyka i dopasowania sposobu kontraktacji do specyfiki firmy.

Nie istnieje jeden optymalny model zakupu energii czy gazu dla każdego podmiotu. W zależności od profilu zużycia, możliwości akceptacji ryzyka i potrzeby przewidywalności kosztów, przedsiębiorstwa mogą korzystać z różnych ścieżek. W grę wchodzi korzystanie ze stałej ceny, która obowiązuje przez cały uzgodniony okres dostaw, niezależnie od sytuacji rynkowej. W tym przypadku klient nie jest narażony na dalszy wzrost cen z tytułu zakupu energii czy gazu, ale też nie może korzystać ze spadków, jeśli takie nastąpią.

Może też zdecydować się na zakupy transzowe. Odbiorca sam decyduje, kiedy dokonuje zakupu i jakiego wolumenu dotyczy transakcja. Taki model pozwala rozłożyć ryzyko związane z momentem zawierania transakcji i stopniowo budować poziom zabezpieczenia przyszłego zapotrzebowania. Stwarza szanse na wykorzystanie okazji rynkowych i efektywne zarządzanie kosztami. Trzeba jednak wykazać się znajomością rynku i śledzić na bieżąco notowania.

W grę wchodzą też kontrakty oparte o indeksy rynkowe. Tu cena wynika z uzgodnionej z klientem formuły cenowej powiązanej z notowaniami rynkowymi. Kupujący ma szansę zyskać, gdy ceny na rynkach spadają, ale z drugiej strony jest narażony na dodatkowe koszty, gdy notowania gazu czy energii rosną. Podejmuje tym samym większe ryzyko związane ze zmiennością cen.

Niepewność biznesowa narasta z miesiąca na miesiąc. W obliczu rosnących napięć geopolitycznych, drogich uprawnień do emisji CO2 oraz niepewności na rynkach surowcowych, kluczem do sukcesu staje się proaktywne i elastyczne zarządzanie energią. Sięganie po nowoczesne strategie zakupowe, inwestowanie we własne źródła OZE i podnoszenie kompetencji pozwala ograniczyć negatywne skutki wahań cenowych oraz budować długoterminową odporność i konkurencyjność.

Materiał powstał we współpracy z myORLEN sp. z o.o.