O nowych sankcjach informuje 12 listopada biuro premiera Wielkiej Brytanii. Andy Burnham przebywa dziś w Dublinie na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Nieformalną organizację tworzy 27 członków Unii Europejskiej oraz 20 państw spoza UE (z wyłączeniem m.in. Rosji i Białorusi).

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Kogo dotyczą nowe sankcje Londynu

W Dublinie brytyjski premier ogłosił, że „w odpowiedzi na ciągłe barbarzyństwo Rosji", Wielka Brytania wprowadziła dziś pakiet nowych sankcji wobec tego kraju, obejmujących m.in. jednostki floty cieni zaangażowane w transport rosyjskiej ropy naftowej i LNG, koncerny węglowe oraz flagowy projekt Rosnieftu w zakresie ropy i gazu, spółkę LLC Vostok Oil.

Wielka Brytania nałożyła również sankcje na Sławnieft – ostatni nieobjęty dotąd restrykcjami rosyjski koncern naftowy. Wcześniej brytyjskie sankcje objęły Rosnieft, Gazprom Nieft, Łukoil, Surgutnieftiegaz, Tatnieft, Novatek, Basznieft, Transnieft i Russnieft.

„Tym samym Wielka Brytania stała się pierwszym krajem na świecie, który nałożył sankcje na wszystkich dziesięciu największych producentów ropy w Rosji” – podkreśliło biuro prasowe brytyjskiego premiera.

Brytyjczycy wyjaśniają, że takie posunięcie oznacza, że na celowniku brytyjskich służb znalazł się „niemal każdy element łańcucha dochodów z energii w sektorach ropy naftowej i gazu, w tym producenci, sieci handlowe, dostawcy i statki”. Ma to jeszcze bardziej „ograniczyć zdolność Rosji do generowania dochodów i finansowania nielegalnej wojny”.

Ukraińskie drony produkowane na Wyspach

Premier Andy Burnham powiedział, że Wielka Brytania przewodzi w nakładaniu sankcji na rosyjskie źródła dochodów i dostarczaniu Ukrainie pomocy, której ta potrzebuje do obrony. Wsparcie skutkuje obustronnymi korzyściami.

„Dziś ukraińska firma dronowa UForce ogłosiła utworzenie setek wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy i 60 stanowisk stażowych w Wielkiej Brytanii, w miarę jak firma otwiera nowe fabryki” – mówił Andy Burnham. I dodał, że ponad 70 proc. wyposażenia każdego drona zbudowanego w Wielkiej Brytanii (przez ukraińską firmę-red) będzie pochodzić od brytyjskich producentów, co symbolizuje siłę relacji w przemyśle obronnym między Wielką Brytanią a Ukrainą.

Podczas wizyty w EPC premier ma również współprzewodniczyć obradom okrągłego stołu poświęconego obronności i bezpieczeństwu, wspólnie z premier Danii Mette Frederiksen. Przywódcy mają wykorzystać ten format do omówienia reakcji Europy na coraz trudniejsze zagrożenia, zwłaszcza w przestrzeni hybrydowej. A także do wypracowania skoordynowanego podejścia.