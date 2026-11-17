Zgodnie z wtorkowym komunikatem spółki, podpisany list zobowiązujący, wraz z załącznikami (term sheet) określającymi zmienione kluczowe warunki planowanej długoterminowej restrukturyzacji zadłużenia ma przybliżyć spółkę do zakończenia wielomiesięcznego procesu negocjacji dotyczących długoterminowego finansowania.

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„Jest to jeden z elementów szerokiego procesu naprawczego, w którym osiągnęliśmy już istotne rezultaty – sąd zatwierdził układ z wierzycielami GA Polyolefins, akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie emisji nowych akcji, a wewnętrzna transformacja Grupy jest na zaawansowanym etapie. Jednocześnie, w wymagającym otoczeniu rynkowym, aktywnie dostosowujemy działalność operacyjną do zmieniających się warunków, koncentrując się na optymalizacji produkcji, sprzedaży i kosztów. Wszystkie te procesy prowadzimy równolegle, dbając zarówno o długoterminową kondycję Grupy, jak i jej bieżącą konkurencyjność” - ocenił, cytowany w komunikacie, prezes Grupy Azoty Marcin Celejewski.

Grupa Azoty i Orlen uzgodniły nowe warunki restrukturyzacji zadłużenia

W dokumencie rozszerzono dotychczasowe uzgodnienia dotyczące restrukturyzacji zadłużenia Grupy Azoty. Do porozumienia przystąpił również Orlen, który podpisał list zobowiązujący obejmujący zmieniony term sheet.

Ustalenia przewidują m.in. wydłużenie terminów płatności wybranych zobowiązań z tytułu dostaw gazu oraz określają zasady ich spłaty. Uzgodniono także zasady umowy międzywierzycielskiej, regulującej kwestie zabezpieczeń na rzecz instytucji finansowych i Orlenu, oraz kwestie kosztowe związane z restrukturyzacją zobowiązań finansowych i handlowych.

Grupa Azoty musi pozyskać 500 mln zł z emisji akcji do stycznia 2027 roku

Jednym z istotnych elementów uzgodnionych warunków jest pozyskanie co najmniej 500 mln zł z emisji akcji Grupy Azoty do 29 stycznia 2027 r. Zgodnie z harmonogramem do końca grudnia 2026 r. przewidziano zawarcie umowy inwestycyjnej z Funduszem Inwestycji Kapitałowych, umowy objęcia akcji oraz wpłatę ceny emisyjnej na rachunek domu maklerskiego.

Uzgodniony harmonogram zakłada wydłużenie terminu ostatecznej spłaty finansowania do 31 grudnia 2030 r. oraz karencję w spłacie rat kapitałowych do 30 czerwca 2027 r. Przewiduje również spłatę 25 proc. finansowania przed terminem ostatecznej spłaty, natomiast pozostałe 75 proc. będzie przypadać do spłaty na koniec 2030 r.

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Grupa Azoty planuje refinansowanie tej części zobowiązań i zobowiązała się do przedstawienia wierzycielom, do 30 czerwca 2029 r., raportu dotyczącego sposobu przeprowadzenia tego procesu.

„Warunki restrukturyzacji obejmują także ustanowienie zabezpieczeń na wybranych aktywach spółek Grupy Azoty, w tym na udziałach Grupy Compo Expert, oraz przestrzeganie uzgodnionych parametrów finansowych. Dotyczą one m.in. poziomu nakładów inwestycyjnych, minimalnej płynności, relacji zadłużenia finansowego netto do EBITDA oraz wskaźnika obsługi zadłużenia. Dwa ostatnie wskaźniki będą podlegać weryfikacji od 31 grudnia 2027 r.” - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo przewidziano również mechanizm cash sweep, polegający na przeznaczaniu określonej części nadwyżek środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę zadłużenia lub odpowiednie ograniczenie dostępnych limitów finansowania.

Innym elementem porozumienia jest utrzymanie finansowania kapitału obrotowego i limitów faktoringowych na łącznym poziomie co najmniej 250 mln zł, z wyłączeniem limitów dostępnych wyłącznie dla Grupy Compo Expert. Finansowanie to pozostaje poza procesem restrukturyzacji.

Dokument określa także zasady rozliczeń z Orlenem dotyczące wybranych należności za dostawy gazu, w tym zmianę terminów płatności i harmonogramu ich spłaty.

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„Podpisanie Commitment Letter wraz z załącznikami stanowi istotny etap procesu restrukturyzacji zadłużenia Grupy Azoty, nie oznacza jednak jeszcze zawarcia ostatecznych umów restrukturyzacyjnych. Ich dokumentacja wymaga dalszych uzgodnień i spełnienia określonych wymogów prawnych. Zobowiązania wynikające z listu obowiązują co do zasady do 4 grudnia 2026 r., z możliwością przedłużenia tej daty w uproszczonej procedurze (bez formalnego podpisywania dokumentacji zmieniającej) chyba że wystąpią inne przewidziane w nim okoliczności powodujące ich wygaśnięcie” – dodała spółka.

Grupa Azoty ze stratą blisko 594 mln zł w pierwszym półroczu 2026 roku

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.

Strata netto GK Grupy Azoty za pierwsze półrocze br. wyniosła 593 mln 860 tys. zł (877 mln 686 tys. zł w I połowie 2025 r.), a w drugim kwartale - 383 mln 254 tys. zł, wobec 552 mln 713 tys. zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży od kwietnia do czerwca wzrosły natomiast z 3 mld 318 mln 708 tys. zł do 3 mld 372 mln 839 tys. zł.