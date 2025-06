O co chodzi z litem w Meksyku?

Problemem jest własność złóż litów w Meksyku. Władze znacjonalizowały zasoby, mając nadzieję, że zyski pozostaną w kraju. Skutkowało to jednak odwrotną od oczekiwanej, reakcją inwestorów. „Prywatne przedsiębiorstwa obawiają się działalności w środowisku, w którym zasoby są kontrolowane przez państwo, zyski muszą być dzielone, a otoczenie regulacyjne pozostaje skomplikowane” – pisze amerykański portal.

W rezultacie ambitny plan Meksyku mający na celu stworzenie silnego krajowego przemysłu litu napotyka poważne przeszkody. Pomimo bogatych rezerw, faktyczna produkcja litu w Meksyku pozostaje minimalna. Wyzwaniem jest nie tylko wydobycie litu, ale również przetworzenie go do stanu gotowego do użycia w baterii. A to kluczowy krok, który wymaga rozległej infrastruktury, znacznego kapitału i wiedzy technicznej. A bez tego meksykański lit pozostaje niczym więcej niż skałą w ziemi.

Czego boją się inwestorzy?

„Pieniądze to tchórze. Uciekają przy pierwszym znaku niebezpieczeństwa” – zauważa Robert Friedland, dyrektor zarządzający Ivanhoe Mines: A w branży, w której osiągnięcie pełnej wydajności kopalni może zająć nawet 10 lat, stabilność ma kluczowe znaczenie

„Jeśli inwestorzy wyczują niestabilność polityczną lub niepewność, po prostu odchodzą. Niestety ostrożna polityka rządu i skomplikowane przepisy zniechęcają do inwestycji, które są niezbędne do pełnego wykorzystania potencjału litów w Meksyku" – podkreśla JasonDeegan. Może to mieć katastrofalne skutki dla krajów planujących przejście na czystą energię i elektryfikację transportu.