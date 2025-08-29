Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wydarzenia doprowadziły do zajęcia kont rosyjskiego giganta tytanowego przez sąd w Szwajcarii?

Zajęcie aktywów korporacji odbyło się na wniosek zarejestrowanej w Szwajcarii firmy produkującej tytan Interlink Metals & Chemicals. Firma stwierdziła, że VSMPO-Avisma naruszyła ugodę zawartą w 2020 roku, która podsumowała spory między rosyjską korporacją a szwajcarską firmą. Szwajcarzy nie podają, ile jest na aresztowanych kontach. To kwota kilkudziesięciu milionów dolarów. „Mówimy o ośmiocyfrowej kwocie w dolarach amerykańskich” – potwierdził agencji RIA Nowosti adwokat Aleksandr Zabeida.

„The Moscow Times” przypomina, że zablokowanie kont VSMPO-Avisma jest związane ze sprawą karną byłego prezesa korporacji Michaiła Wojewodina, który został aresztowany w czerwcu w Moskwie pod zarzutem oszustwa przy zakupie surowców po zawyżonych cenach. Według materiałów sprawy, na które powołuje się m.in. „Kommiersant”, szkody wyrządzone przez oskarżonego rosyjscy śledczy szacują na od 1,5 mld rubli (ok. 70 mln zł) do 4 mld rubli (180 mln zł).

Schemat przestępczego procederu, zgodnie ze śledztwem był następujący: kierując VSMPO-Avisma w latach 2016–2020, Wojewodin zawarł umowy na dostawy półfabrykatów (surowców tytanowych) z dwiema firmami – OOO Torgovo-Promyshlenny Vektor i NPO VtorPromResursy. Koszty zakupów były celowo zawyżane – wcześniej rosyjska firma OOO RegionProm oferowała dostawy o około 30 proc. taniej.

Działalność nowych dostawców, według śledczych, kontrolował obywatel USA Igor Raikhelson (urodzony w Rosji pianista i kompozytor jazzowy i klasyczny oraz konsultant w Interlink Metals & Chemicals). Pomagał on szwajcarskiej firmie w organizacji współpracy z Rosją i krajami WNP. Według jego zeznań, obie firmy „współpracują ze sobą od początku lat 90., co przynosi korzyści obu stronom”.