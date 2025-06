Koniak i pojazdy elektryczne

Odnośnie do mocnych alkoholi z Europy Pekin obłożył ich import cłem 39 proc. w reakcji na wyższe cło Unii na chińskie e-auta. To popsuło stosunki Chin z Francją, która najbardziej ucierpiała na spadku sprzedaży koniaków Hennessy (LVMH), Martella (Pernod Ricard) i Rémy Martin (Rémy Cointreau).

Rozmowy o rozwiązaniu sporu o koniak przyspieszyły w ostatnim tygodniu dzięki spotkaniu ministra Wanga Wentao z francuskim ministrem handlu na marginesie konferencji OECD w Paryżu. Ostatnia runda rozmów wywołała nadzieje na rozwiązanie sporu. „Obie strony osiągnęły konsens co do rozwiązania kwestii gospodarczych i handlowych drogą dialogu i konsultacji” — podał chiński MSZ po spotkaniu obu ministrów.

Ostateczna decyzja Pekinu ws. cen dumpingowych tych alkoholi miała zapaść na początku stycznia, potem w kwietniu, teraz zostanie ogłoszona w lipcu.

Negocjacje dot. cen chińskich e-aut, objętych antydumpingowym postępowaniem Brukseli, są „w końcowej fazie” — ogłosił teraz chiński resort handlu i dodał, że w sprawie koniaku obie strony doszły do porozumienia w głównych klauzulach. „Jeśli zostanie to zatwierdzone, to ostateczna decyzja może być ogłoszona przed 5 lipca”.

Chińskie ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich odczuł najbardziej sektor motoryzacyjny w USA i w Europie. Na początku czerwca BMW poinformowało o przerwach w produkcji z powodu braku materiałów i podzespołów. — Przemysł samochodowy potrzebuje magnesów ziem rzadkich do wszystkiego, od silniczków wycieraczek po czujniki układu hamulcowego — powiedziała Reuterowi Hildegard Müller z organizacji niemieckich producentów.

Podczas negocjacji komisarz Szefczovicz wywierał presję na ministra Wanga, a europejskie firmy na spotkaniu z przedstawicielami resortu handlu Chin domagały się uruchomienia specjalnego kanału importu tych metali. Według „Financial Timesa” ten kanał dysponowałby listą sprawdzonych firm europejskich, z którymi Chiny zgodziłyby się współpracować, nie żądając od nich ubiegania się o licencje eksportowe.