Rząd laburzystów premiera Keira Starmera wygrał zeszłoroczne wybory, zobowiązując się do budowania brytyjskiej gospodarki niskoemisyjnej. Rząd chce do 2030 r., aby powstało 60 GW mocy w wietrze na morzu.

Czytaj więcej OZE Brak chętnych, wysokie ceny. Rosną obawy o rozwój wiatraków na morzu W ostatnim przetargu na kolejne morskie farmy wiatrowe na Morzu Północnym, który organizowała Dania, nie wpłynęła żadna oferta, co stanowi kolejny cios dla branży. Do podobniej sytuacji doszło w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii. Po podwyższeniu cen na aukcjach, w tym roku na Wyspach udało się przyznać kontrakty na 5 GW. W Danii może być podobnie. W Polsce, aby uniknąć takiego scenariusza, rząd zmienił prawo.

Wydobycie ropy w Wielkiej Brytanii spada

W październiku 2024 r. brytyjski rząd poinformował także, że zwiększy nadzwyczajny podatek od nakładany na firmy wydobywcze ropy naftowej i gazu z Morza Północnego do 38 proc. z 35 proc. i wydłużył jej obowiązywanie o rok. Rząd chce wykorzystać dochody z ropy i gazu do pozyskania funduszy na projekty związane z energią odnawialną. Firmy naftowe i gazowe twierdzą, że wyższa stawka podatkowa może prowadzić do spadku inwestycji. Niektóre firmy sprzedawały aktywa, podczas gdy inne łączyły działalność i starały się zdywersyfikować do innych regionów.

Firmy naftowe opuszczają Morze Północne, aby skupić się na innych, bardziej perspektywicznych i nieszczerpanych obszarach. Produkcja spadła z 4,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boe/d) na początku tysiąclecia do około 1,3 miliona boe/d obecnie.

Wielka Brytania i kraje UE wspierają rozwój morskich farm wiatrowych, ale wzrost sektora utknął w martwym punkcie, ponieważ koszty wzrosły z powodu problemów technicznych i łańcuchów dostaw, a także wyższych stóp procentowych.