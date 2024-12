Kanadyjski sektor ropy i gazu zakładnikiem polityki handlowej Trumpa

Czytaj więcej Gospodarka Donald Trump wepchnie Europę w recesję? Prezydent elekt zamierza przymknąć amerykański rynek dla europejskich eksporterów. Zdusi jedno z ostatnich źródeł wzrostu Starego Kontynentu.

- Mówimy Amerykanom, że jesteśmy ich rozwiązaniem w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Że jesteśmy rozwiązaniem, jeśli chodzi o przystępną cenowo energię. Nie można jednak położyć tych argumentów na stole, gdy nakłada się na sektor w kraju dodatkowe podatki i limity produkcji – mówiła Smith w kanadyjskich mediach. - Nie będziemy wiarygodni w przekonywaniu Amerykanów, że naprawdę zamierzamy zaspokoić ich zapotrzebowanie na energię, jeśli rząd federalny będzie upierał się przy limicie energetycznym, który skutkowałby spadkiem produkcji od teraz do 2030 roku - zaznaczała.

Paliwo w USA podrożeje?

Podwyżka ceł na towary z Kanady to jednak narzędzie obosieczne. Oznaczałby wyższe ceny paliw dla konsumentów amerykańskich. Producenci paliw z USA wezwali Donalda Trumpa, by wyłączył ropę i gaz z dodatkowych opłat, bo kanadyjskie surowce stanowią istotny wkład do amerykańskich zakładów przetwórczych. - Ropa naftowa jest dla rafinerii tym, czym mąka dla piekarni – podkreśla stowarzyszenie Amerykańskich Producentów Paliw i Petrochemii. - Jeśli surowce miałyby znacznie podrożeć, to samo stałoby się z kosztem produkcji paliwa w Stanach Zjednoczonych – dodaje.

Analitycy amerykańscy zauważają, że cła przełożą się na ceny paliw, ale też koszty przewozów lotniczych i towarowych. A to nie szłoby w parze z zapowiedziami przyszłego prezydenta, który startował do wyborów z hasłem niższych cen benzyny i ogólnie – energii. Choć faktem jest, że Donald Trump deklarował jednocześnie rozwój krajowego wydobycia i zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców ropy i gazu.

Stany Zjednoczone są największym na świecie producentem ropy i gazu, ale niektóre regiony nie mają odpowiedniej infrastruktury, która umożliwiłaby sprowadzanie surowca krajowego. Dlatego też wspierają się importem, który odpowiada za około 40 proc. dostaw ropy do amerykańskich rafinerii. Z tego zdecydowana większość to ropa kanadyjska. Około 70 proc. importowanej z Kanady ropy trafia do rafinerii na Środkowym Zachodzie, zaopatrujących obszary obejmujące Chicago i Detroit. Wiele z tych rafinerii jest dostosowanych do przerobu ropy ciężkiej i albo miałoby kłopot ze znalezieniem zamiennika dla surowca z Kanady, albo musiałoby zapłacić za niego więcej w przypadku nałożenia ceł.

Donald Trump ogłosił, że nałoży cła na Kanadę i Meksyk, chyba że kraje te zajmą się rozwiązaniem problemów związanych z nielegalną imigracją i transgranicznym handlem narkotykami. Jednak część ekspertów nie jest przekonanych, czy przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych rzeczywiście zdecyduje się na taki ruch. W przeszłości zdarzało się, że nie realizował swoich zapowiedzi, niektórzy obserwatorzy rynku liczą, że tak będzie i tym razem. A deklaracje dotyczące ceł odbierają jako kartę przetargową w zbliżających się renegocjacjach umowy o wolnym handlu.