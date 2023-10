Wojenny haracz od rosyjskich koncernów. Zapłacą więcej od eksportu ropy i gazu

Od 1 listopada cło na eksport ropy z Rosji wzrośnie o 2,3 dolara i wyniesie 26,2 dolara za tonę, poinformowało rosyjskie ministerstwo finansów. Obecnie cło eksportowe na ropę naftową wynosi 23,9 dolara za tonę, informuje agencja Prime.

Od 1 listopada rosyjskie koncerny naftowe, które sprzedają swoje produkty petrochemiczne za granicę, także zapłacą do budżetu wyższe cło. W wypadku i smarów wzrośnie o 0,7 do 7,8 dolara za tonę, a na ciemne oleje o 2,3 do 26,2 dolara. Cło eksportowe na benzynę handlową wzrośnie o 0,7 dolara, do 7,8 dolara za tonę, a na benzynę surową (naftę) o 1,3 dolara, do 14,4 dolara za tonę.

Cło na gaz skroplony (LPG) i czyste frakcje LPG wzrośnie z zera do odpowiednio 2,2 i 1,9 dolara. Natomiast cło na węgiel koksujący zwiększy się o 0,2 dol. do 1,7 dolara za tonę.