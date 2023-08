Orlen realizuje kolejny etap swojej sztandarowej inwestycji na Litwie: budowy instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej w rafinerii w Możejkach. W jego ramach ma miejsce transport zaprojektowanego we Włoszech reaktora, który stanowi serce powstającej instalacji hydrokrakingu. Mierzący ponad 90 metrów reaktor właśnie dotarł do litewskiego portu w Kłajpedzie. W ciągu kolejnych dwóch tygodni zostanie lokalnymi drogami przetransportowany do rafinerii. Całkowita masa ładunku to około 2,2 tys. ton, z czego sam reaktor waży około 1,5 tys. ton.

Reklama

„Inwestycja grupy Orlen w Możejkach to największy w historii Polski projekt realizowany na Litwie. Działamy zgodnie z założonym harmonogramem” – twierdzi, cytowany w komunikacie prasowym, Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Dodaje, że instalacja znacząco poprawi rentowność i marże litewskiej rafinerii, a tym samym mocniej uniezależni spółkę od zmiennego otoczenia makroekonomicznego. „Dzięki temu możliwy będzie dalszy rozwój firmy w kierunku nowych produktów i wydłużania łańcucha wartości” – twierdzi Obajtek.

Budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy ma być zrealizowana do końca 2024 r. Dzięki niej EBITDA zależnego Orlenu Lietuva powinna wzrosnąć nawet o około 68 mln euro rocznie. Będzie to konsekwencja zwiększenia uzysku produktów wysokomarżowych o nawet 12 pkt. proc. Obecnie stanowią one 72 proc. całości produkcji. Tym samym, po zakończeniu inwestycji, uzysk wyrobów wysokomarżowych powinien sięgać 84 proc.

Płocki koncern obliczył, że obecnie dla wyprodukowania oczekiwanego wolumenu paliw Orlen Lietuva przerabia do 10 mln ton ropy rocznie. Po uruchomieniu instalacji hydrokrakingu uzyskanie podobnego wolumenu paliw będzie możliwe już przy przerobie 8 mln ton tego surowca rocznie. W ubiegłym roku w Możejkach przerobiono ponad 8,2 mln ton ropy, a w 2021 r. było to niespełna 8 mln ton.

W ubiegłym roku Orlen podawał, że wartość inwestycji w instalację hydrokrakingu szacowana jest na 641 mln euro. Produkty naftowe z Możejek dostarczane są nie tylko na rynek litewski, ale także m.in. na Łotwę, Estonię i do Polski. W ubiegłym roku grupa Orlen Lietuva wypracowała 35,6 mld zł przychodów i 1,5 mld zł zysku EBITDA LIFO. Oba wyniki były dużo lepsze od zanotowanych w 2021 r.