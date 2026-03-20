Łukoil z ogromną stratą. Koniec zysków z zagranicy
W piątek 20 marca Łukoil przedstawił wyniki spółki za 2025 r. Koncern odnotował stratę netto w wysokości 1,059 bln rubli (40,1 mld zł), w wyniku spisania wartości utraconych aktywów zagranicznych. Dla porównania w 2024 r. Łukoil osiągnął zysk netto w wysokości około 852 mld rubli.
W dokumentach Rosjanie zaznaczają, że po utracie kontroli nad Łukoil International GmbH inwestycja ta została spisana, gdyż wszelka działalność została zatrzymana.
„Po utracie kontroli nad spółką Łukoil International GmbH inwestycja została całkowicie spisana, co spowodowało odpisy z tytułu utraty wartości w 2025 r. w wysokości 1,667 bln rubli” – czytamy w raporcie Łukoilu.
Zysk netto z działalności kontynuowanej, czyli z aktywów krajowych, wyniósł 96,652 mld rubli, w porównaniu z 794,4 mld rubli w 2024 r. Zysk operacyjny zmniejszył się o połowę, do 526,6 mld rubli, wobec 1,067 bln rubli w 2024 r.
Biały Dom przedłużył do 17 stycznia 2026 r termin dany rosyjskiemu Łukoil na sprzedaż międzynarodowych aktywów. Są oceniane na 22 mld dolarów
Gigantyczna strata rosyjskiego koncernu jest efektem działań Białego Domu. Pokazuje, jak dużo Rosjanie zarabiali za granicą i jak silnie wyniki koncernu były uzależnione od posiadania zagranicznych rafinerii, sieci stacji, złóż i magazynów.
Choć dopiero pod koniec października 2025 r. Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Rosnieft i Łukoil, to ich skutki uderzyły w całoroczne wyniki. Łukoil, który – w odróżnieniu od Rosnieftu – bardzo dużo inwestował za granicą i miał tam aktywa o wartości księgowej ok. 22 mld dol., podjął decyzję o ich sprzedaży.
29 stycznia 2026 r. ogłoszono, że koncern zawarł wstępną umowę sprzedaży z firmą inwestycyjną Carlyle. Zaznaczono, że transakcja nie obejmuje aktywów w Kazachstanie. Łukoil oświadczył następnie, że przed sprzedażą wymagane są zgody organów regulacyjnych, w tym zezwolenie Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA. Fundusz Carlyle stwierdził, że transakcja jest również uzależniona od przeprowadzenia kompleksowego badania due diligence.
Biały Dom spowolnił sprzedaż międzynarodowych aktywów objętego sankcjami Łukoilu. Ma to wzmóc presję na Kreml do zawarcia pokoju z Ukrainą.
Rosyjski koncern stracił też część przychodów. W 2025 r. zmniejszyły się one do 3,8 bln rubli (170 mld zł) z 4,4 bln rubli rok wcześniej. Pomimo tak słabych wyników rada dyrektorów Łukoilu zarekomendowała dywidendę końcową w wysokości 278 rubli na akcję (12,3 zł). Dla porównania za 2024 r. Łukoil wypłacił akcjonariuszom 1055 rubli na akcję.
