W piątek 20 marca Łukoil przedstawił wyniki spółki za 2025 r. Koncern odnotował stratę netto w wysokości 1,059 bln rubli (40,1 mld zł), w wyniku spisania wartości utraconych aktywów zagranicznych. Dla porównania w 2024 r. Łukoil osiągnął zysk netto w wysokości około 852 mld rubli.

Strata Łukoilu przez utratę zagranicznych aktywów

W dokumentach Rosjanie zaznaczają, że po utracie kontroli nad Łukoil International GmbH inwestycja ta została spisana, gdyż wszelka działalność została zatrzymana.

„Po utracie kontroli nad spółką Łukoil International GmbH inwestycja została całkowicie spisana, co spowodowało odpisy z tytułu utraty wartości w 2025 r. w wysokości 1,667 bln rubli” – czytamy w raporcie Łukoilu.

Zysk netto z działalności kontynuowanej, czyli z aktywów krajowych, wyniósł 96,652 mld rubli, w porównaniu z 794,4 mld rubli w 2024 r. Zysk operacyjny zmniejszył się o połowę, do 526,6 mld rubli, wobec 1,067 bln rubli w 2024 r.