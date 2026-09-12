Rurociąg naftowy Wschód-Zachód
Arabia Saudyjska podjęła decyzję o wstrzymaniu działania strategicznego rurociągu naftowego Wschód-Zachód w reakcji na serię ataków dronów. Według Rijadu bezzałogowce zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają wspierane przez Iran bojówki.
W odpowiedzi na ten atak, Irak odwołał w sobotę dowódcę wojskowego. Według oświadczenia biura premiera Iraku, zdymisjonowany dowódca kierował operacjami w prowincji Majsan, graniczącej z Iranem w południowo-wschodnim Iraku, która od dawna uważana jest za obszar, w którym działają i utrzymują wpływy wspierane przez Iran bojówki szyickie.
Liczący 1200 km rurociąg Wschód-Zachód stanowił ostatni dostępny korytarz eksportu saudyjskiej ropy po tym, jak Iran zablokował transport surowca przez cieśninę Ormuz ustał z powodu trwającej od sześciu miesięcy wojny z USA.
Czytaj więcej
Amerykańskie siły zbrojne na początku września ograniczyły czas dla statków na przepłynięcie cieśniny Ormuz do dwóch przedziałów czasowych na dobę...
Saudyjskie ministerstwo energii oświadczyło, że zamknęło rurociąg w ramach środków ostrożności. Według firm monitorujących ruch statków, w ostatnich miesiącach trasą tą przepływało od 4 do 5 milionów baryłek dziennie, co stanowi 4-5 proc. globalnej podaży.
W wyniku eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie ropa brent znów gwałtownie podrożała przed weekendem, przebijając pułap 100 dolarów za baryłkę. Jak ostrzegają analitycy, jeśli wstrzymanie przepływu surowca rurociągiem Wschód-Zachód się przedłuży, zagrożone będą dostawy do odbiorców na całym świecie, w tym do Polski, co grozi dalszymi wzrostami cen energii.
Saudyjskie MSZ przekazało, że obecnie szacowane są zniszczenia wyrządzone przez drony, nie precyzując, jak zamknięcie rurociągu wpłynie na eksport.
Atak nastąpił w czasie, gdy sprzymierzeni z Iranem rebelianci Huti w Jemenie zacieśnili swoją kontrolę nad Morzem Czerwonym. Cztery źródła w rządzie Jemenu przekazały agencji Reutera, że w piątek Huti przejęli strategiczną wyspę Perim u ujścia Morza Czerwonego, w cieśninie Bab al-Mandab. Zgłoszone w piątek podwójne ataki – na rurociąg i wyspę Perim – mogą stanowić niebezpieczną eskalację w sytuacji, gdy wysiłki dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny utknęły w martwym punkcie.
W sobotnim wpisie na platformie X, Ebrahim Azizi, szef komisji bezpieczeństwa narodowego irańskiego parlamentu, stwierdził: „Dopóki strona amerykańska nie zaakceptuje wszystkich warunków Iranu, dialog i negocjacje nie mają sensu”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas