Należąca do Łukoilu rafineria w Wołgogradzie, jedna z największych w południowej Rosji, wstrzymała rafinację 29 maja po ataku ukraińskiego drona, który spowodował pożar i potężne szkody. Według źródeł Reutersa, instalacja destylacji ropy CDU-1, która odpowiada za około 40 proc. mocy przerobowych tego zakładu, została zamknięta. Wyłączono również dwie inne instalacje.

16 ataków na jedną rosyjską rafinerię

W 2024 r. (ostatnie dostępne dane, potem zostały utajnione – red) rafineria w Wołgogradzie przerobiła 13,5 mln ton ropy naftowej, co stanowi około 5 proc. całkowitej rafinacji w rosyjskich rafineriach. Firma wyprodukowała około 6 mln ton oleju napędowego, 1,9 mln ton benzyny i 700 tys. ton oleju opałowego.

We wtorek, 2 czerwca, Sztab Generalny Ukrainy potwierdził uszkodzenia kolejnej rafinerii – w Kraju Krasnojarskim. „Rafineria Ilski jest jedną z największych rafinerii ropy naftowej na południu Federacji Rosyjskiej. Jej zdolność przerobowa wynosi około 6,6 mln ton ropy rocznie. Rafineria produkuje produkty naftowe wykorzystywane w szczególności do zaopatrzenia Sił Zbrojnych Rosji” – cytuje komunikat ukraińskiego sztabu agencja UNIAN. Od 2023 r., Ukraina przeprowadziła co najmniej 16 ataków na ten zakład.

Natomiast 31 maja w wyniku uderzenia ukraińskiego pocisku manewrującego „Neptun” na rafinerię ropy naftowej w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim uszkodzone zostały dwie instalacje destylacji ropy naftowej – AWT-1 i AWT-2 – a na terenie zakładu wybuchł pożar – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W wyniku ataku na rafinerię ropy naftowej Łazariewo w obwodzie kirowskim uszkodzone zostały dwa zbiorniki o pojemności 50 tys. m³ oraz budynki głównej stacji pomp. W rafinerii nafty w Saratowie uszkodzone zostały instalacje destylacji ropy naftowej AVT-6.

Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, siły obronne Ukrainy od stycznia do maja zaatakowały 15 rosyjskich rafinerii (wielokrotnie). W wyniku tych ataków do maja unieruchomiono prawie 40 proc. rosyjskich mocy przerobowych ropy naftowej. Sama Rosja ma coraz więcej problemów z paliwem. Wczoraj Kreml wydał zakaz eksportu paliwa lotniczego, na Krymie obowiązują talony na paliwo, a w wielu rosyjskich regionach jest go na stacjach za mało.

Według Reutersa ataki na obiekty naftowe na Bliskim Wschodzie i w Rosji kosztowały już świat utratę ponad 9 proc. globalnych mocy rafineryjnych. Dyrektor generalny TotalEnergies, Patrick Pouyanne, powiedział 29 kwietnia, że z rezerw wycofano około 500 mln baryłek ropy naftowej, dodając, że liczba ta może wzrosnąć szybko do miliarda baryłek.