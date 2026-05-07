Rosyjska spółka naftowa Rosnieft złożyła nowy pozew przeciwko powiernictwu swoich niemieckich spółek zależnych, które są większościowymi udziałowcami w rafinerii PCK w Schwedt, poinformował w czwartek sąd w Berlinie.
Rosnieft złożył pozew 30 marca, aby dotrzymać terminu odpowiedzi na zarządzenie niemieckiego ministerstwa gospodarki z końca lutego. Ustanowiło ono powiernictwo zewnętrzne nad jednostkami rosyjskiej firmy, poinformował rzecznik sądu w oświadczeniu przesłanym agencji Reutera.
W środę niemieckie ministerstwo poinformowało, że „zapewnienie bezpieczeństwa dostaw pozostaje głównym celem wszystkich działań podejmowanych przez rząd federalny w odniesieniu do Rosneft Deutschland”.
Decyzja o objęciu rosyjskich aktywów zarządem powierniczym była częścią starań Berlina o ustanowienie długoterminowej kontroli nad Schwedt. Poprzednie przepisy wymagały odnawiania kontroli państwa co sześć miesięcy.
Aktywa, w tym udziały w rafinerii PCK Schwedt, zostały przekazane pod zarząd rządu niemieckiego w 2022 r., po tym, jak inwazja Rosji na Ukrainę zachwiała trwającymi od dziesięcioleci dobrymi stosunkami energetycznymi Niemiec z Rosją. Rosnieft wniósł pozew przeciwko zarządowi powierniczemu w 2022 r., ale sprawę przegrał.
W ocenie niemieckich władz konieczność odnawiania zarządu powierniczego co pół roku ze względu na bezpieczeństwo energetyczne stworzyła niepewność płynnego działania, głównie w odniesieniu do rafinerii Schwedt, która dostarcza większość paliwa do Berlina.
W ramach próby znalezienia rozwiązania strukturalnego najnowszym posunięciem jest oddanie Rosneft Deutschland (RDG) i RN Refining & Marketing (RNRM) pod kontrolę niemieckiego regulatora energetycznego Bundesnetzagentur, poinformowało ministerstwo. Regulator przejmie kontrolę nad udziałami spółek w rafineriach PCK Schwedt, MiRO Karlsruhe i Bayernoil.
Na początku maja Komisja Europejska zatwierdziła nową strukturę zarządu powierniczego. Rosneft Deutschland odpowiada za około 13 proc. niemieckich mocy przerobowych ropy naftowej i jest jedną z największych firm rafineryjnych w kraju.
