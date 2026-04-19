Administracja Donalda Trumpa odnowiła w piątek zwolnienie, które pozwala krajom legalnie kupować objętą sankcjami rosyjską ropę dostarczaną drogą morską, informuje Reuters. Agencja dodaje, że stało się to pomimo że ustawodawcy (parlament) oskarżyli Trumpa o pobłażliwość wobec Moskwy w obliczu trwającej wojny z Ukrainą.

Zwolnienie Departamentu Skarbu pozwala krajom kupować rosyjską ropę i produkty naftowe ładowane na statki od piątku do 16 maja. Zastępuje ono 30-dniowe zwolnienie, które wygasło 11 kwietnia i wyklucza transakcje z udziałem Iranu, Kuby i Korei Północnej.

Czytaj więcej

Kreml buduje swój Starlink. Zamyka część Morza Barentsa
Biznes
Kreml buduje swój Starlink. Zamyka część Morza Barentsa

Ropa potaniała o 9 procent w jeden dzień

Posunięcie Białego Domu w sprawie rosyjskiej ropy jest odczytywane jako część wysiłków administracji mających na celu kontrolę globalnych cen energii, które gwałtownie wzrosły po wywołaniu przez USA i Izrael wojny z Iranem.

„W miarę jak negocjacje (z Iranem) przyspieszają (sam Iran temu zaprzecza – red), Departament Skarbu chce zapewnić dostępność ropy dla tych, którzy jej potrzebują” – powiedział rzecznik Departamentu Skarbu.

Reuters podkreśla, że zaledwie dwa dni wcześniej sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział, że Waszyngton nie przedłuży zwolnienia dla ropy rosyjskiej i kolejnego dla ropy irańskiej, które wygasa w niedzielę. Dziś milczy w sprawie rosyjskiej ropy.

W piątek globalne ceny ropy spadły o 9 proc. do około 90 dolarów za baryłkę po tym, jak Iran tymczasowo otworzył Cieśninę Ormuz. Jednak trwająca amerykańska blokada irańskich portów wywołała ponowne zamknięcie cieśniny.

Wojna, która w sobotę wkracza w ósmy tydzień, skutkowała już uszkodzeniem ponad 80 obiektów naftowych i gazowych na Bliskim Wschodzie. Tymczasem wysokie ceny ropy stanowią zagrożenie dla republikańskich koalicjantów prezydenta Donalda Trumpa przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi.

Czytaj więcej

Tankowiec z ropą
Ropa
Ropa wycieka ze starych tankowców. Rosyjskie plaże zagrożone

Azja naciskała na Trumpa

Trump spotkał się również z presją ze strony krajów azjatyckich. Amerykańskie źródło podało, że kraje te zwróciły się do USA o przedłużenie zwolnienia dla Rosji. W tym tygodniu Trump rozmawiał również o ropie naftowej z premierem Indii Narendrą Modim, od rosyjskiej agresji na Ukrainę – głównym obok Chin nabywcą rosyjskiej ropy.

Amerykańscy parlamentarzyści z obu partii politycznych skrytykowali administrację za zniesienie sankcji, twierdząc, że taka decyzja wspiera gospodarkę Iranu, gdy ten jest w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi, oraz Rosję w jej agresji na Ukrainie.

Przedłużenie zgody na handel rosyjskim surowcem utrudni Zachodowi dążenie do pozbawienia Kremla dochodów potrzebnych na wojnę na Ukrainie i narazi Waszyngton na konflikt z sojusznikami. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen już stwierdziła, że teraz nie jest czas na łagodzenie sankcji wobec Rosji.

Według rosyjskiego reżimu przedłużenie zwolnienia z sankcji przez USA będzie dotyczyć kolejnych 100 milionów baryłek rosyjskiej ropy, co zwiększy łączną ilość objętą obydwoma zwolnieniami do 200 milionów baryłek. Tylko w ciągu jednego miesiąca legalnego handlu na tle wojny rozpętanej przez USA i Izrael, rosyjski reżim zarobił dodatkowo ponad 9 mld dol.

Brett Erickson, ekspert ds. sankcji w firmie konsultingowej Obsidian Risk Advisors, ocenił dla Reutersa, że piątkowe przedłużenie sankcji prawdopodobnie nie jest ostatnim odstępstwem wydanym Rosjanom przez Waszyngton.

„Konflikt wyrządził trwałe szkody globalnym rynkom energii, a dostępne narzędzia do ich stabilizacji są bliskie wyczerpania” – powiedział Erickson.