W porcie Primorsk w obwodzie leningradzkim drony szturmowe uszkodziły odcinek rurociągu naftowego – poinformował gubernator obwodu Aleksandr Drozdenko. Według urzędnika atak miał miejsce rano 5 kwietnia: odłamki jednego z dronów uszkodziły infrastrukturę rurociągu.

Reklama Reklama

Magazyny w Primorsku płoną od tygodnia

Tymczasem, jak informuje agencja UNIAN, dane satelitarne z Systemu Monitorowania Informacji Pożarowej NASA (FIRMS) wykryły pożar nie na samym rurociągu, ale w składzie ropy naftowej. Prawdopodobnie jest to wciąż nieugaszony pożar, po ataku dronów z końca marca. Oznacza to, że magazyny płoną już tydzień i do dziś Rosjanie nie poradzili sobie z ich ugaszeniem.

Port Primorsk jest największym terminalem Bałtyckiego Systemu Rurociągowego i największym rosyjskim portem naftowym nad Morzem Bałtyckim. Szacuje się, że terminal może przeładowywać do 1 miliona baryłek ropy dziennie, więc nawet lokalne uszkodzenia mogą mieć wpływ na logistykę eksportową. Terminal dysponuje infrastrukturą z dziewięcioma nabrzeżami dla tankowców o dużej pojemności i jest kluczowym elementem rosyjskiego eksportu ropy, obok portów w Ust-Łudze i Noworosyjsku.

Prawdopodobnie dzisiejsze uszkodzenia dotyczą nie głównego rurociągu naftowego, ale infrastruktury lądowej wspierającej działalność terminalu. Niezależnie od tego, port wstrzymał przyjmowanie i odprawę ropy i paliw.

Ktoś chce by Ukraina nie atakowała rosyjskich terminali

To nie pierwszy celny atak ukraińskich dronów na bałtycką rosyjską infrastrukturę energetyczną. Primorsk był wielokrotnie atakowany. Największy atak z 23 marca uszkodził kilka nabrzeży i wywołał ogromny pożar w miejscu koncentracji największej liczby zbiorników paliw.

Według publicznie dostępnych danych uszkodzeniu mogło ulec co najmniej osiem zbiorników, każdy o pojemności 50 tysięcy m3. Oznacza to zniszczenie około 40 proc. całkowitej pojemności magazynowej Primorska.

Po tym, jak wojna USA i Izraela z Iranem skutkowała gwałtownym wzrostem cen ropy i trudnościami z jej dostawą, zagraniczni partnerzy Ukrainy zwrócili się do Kijowa z prośbą o złagodzenie ataków na rosyjskie rafinerie. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Kirył Budanow w wywiadzie dla Bloomberga.

Budanow wyjaśnił, że Ukraina otrzymuje „pewne sygnały” o potrzebie ograniczenia ataków, ale nie sprecyzował, które kraje wystąpiły z tym wnioskiem.