Podobna sytuacja jest z projektem wydobywczym Sachalin-2. Trzy mniejsze tankowce-wahadła, które obsługiwały projekt (dostarczały ropę z platformy bezpośrednio na tankowce) stoją bezczynnie po objęciu amerykańskimi sankcjami. Jedynie tankowiec „Galaktika” jest wykorzystywany do transportu dalekomorskiego. Jednakże i ta jednostka nie wykazuje chęci szybkiego dostarczenia ładunku do portu docelowego w Chinach. Wynika to ze wskazań transpondera jednostki. Wskazuje on w przypadku tej jednostki prędkość jednego węzła w pobliżu japońskiej wyspy Hokkaido.

Fracht rosyjskiej ropy podrożał 5-krotne

W tygodniu kończącym się 9 lutego łącznie 21 tankowców załadowało w rosyjskich portach 16,1 mln baryłek ropy. Tydzień wcześniej było to 29 jednostek i 21,34 mln baryłek. Spadający szybko popyt zmusza rosyjskie koncerny do obniżania cen i dawania większych zniżek. Do tego sankcje znacznie zwiększyły koszty dostaw, a kupujący albo nie są skłonni płacić więcej, albo zastanawiają się, czy w ogóle powinni zawracać sobie głowę rosyjskimi surowcami i ryzykować objęcie sankcjami.

W rezultacie wartość ropy załadowanej w ciągu ostatniego tygodnia w Rosji zmniejszyła się o 380 mln dolarów (28 proc.) w porównaniu z tygodniem kończącym się 2 lutego i wyniosła 990 mln dolarów. Jest to najniższa wartość od grudnia 2022 r. – pierwszego roku rozpętanej przez Rosję wojny.

Stawki frachtowe już w drugiej połowie stycznia wzrosły pięciokrotnie w porównaniu do cen sprzed 10 stycznia, kiedy wprowadzono sankcje, które dotknęły zdecydowaną większość tankowców obsługujących dostawy do Chin marki ESPO i Sokol.

Aby utrzymać handel ESPO, kupujący i sprzedający rozważają rozładunek w mniej znanych terminalach naftowych lub poza prowincją Shandong, a także przeładunek na morzu na inne tankowce – twierdzą handlowcy. Jednakże środki te wiążą się ze wzrostem kosztów, na które większość chińskich rafinerii obecnie nie może sobie pozwolić.