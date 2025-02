Program Donalda Trumpa zakłada zwiększanie produkcji węglowodorów w Stanach Zjednoczonych. Prowadzić do tego ma przyspieszenie wydawania zezwoleń i zmniejszenie presji na ochronę środowiska.

Po objęciu prezydentury Trump wezwał kartel naftowy OPEC+ do obniżania światowych cen ropy poprzez wzrost wydobycia. Argumentował, że to pomoże zakończyć wojnę w Ukrainie. Niższe ceny surowca miałyby ograniczyć strumień pieniędzy płynących do rosyjskich firm. Taki scenariusz pomógłby jednocześnie Trumpowi wywiązać się z obietnic, jakie składał swoim wyborcom. Polityk powtarzał w trakcie kampanii, że USA mają największą ilość ropy i gazu wśród wszystkich krajów i zamierzają z tego korzystać. Utrzymywał, że ceny paliw spadną. I dodawał, że zwiększać się będzie eksport amerykańskiego sektora oil&gas.

OPEC nie zmienia podejścia

Kartel mógłby zwiększyć produkcję, by obniżyć ceny, doprowadzając do sytuacji, w której wydobycie z amerykańskich łupków będzie nieopłacalne. Analitycy podkreślają jednak, że takie działanie mogłoby zaszkodzić obu stronom. Uważają, że OPEC nie zmieni swoich planów produkcyjnych. - Nie będzie łatwo przekonać OPEC do zwiększenia produkcji – mówił Warren Patterson, szef strategii ds. runku towarów ING Groep NV.

W grudniu OPEC+ zdecydował, że odłoży zniesienie ograniczeń produkcji ropy z powodu słabego popytu na surowiec. Tym samym cięcia o 1,7 mln baryłek dziennie zostaną przedłużone do końca grudnia 2026 r., a dodatkowe dobrowolne cięcia o 2,2 mln baryłek dziennie będą utrzymane do końca marca 2025 roku. Kartel w wyniku serii cięć dokonanych od końca 2022 roku ograniczył produkcję łącznie o 5,86 mln baryłek dziennie, co stanowi 5,7 proc. światowego popytu.