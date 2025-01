Kreml przejmuje największy terminal naftowy Rosji. Wypróbowana metoda

Pozew przeciwko JSC Petersburg Oil Terminal trafił do Sądu Arbitrażowego Petersburga i Obwodu Leningradzkiego. Pozostali oskarżeni to Novomor Limited, Almont Holding Limited i Tujunga Enterprises Limited. Oskarżycielami posiłkowymi w procesie są podległe Putinowi instytucje kontrolne - Rosimuszczstwo (skarb państwa), Federalna Służba Antymonopolowa i Spółka Rejestrowa R.O.S.T. Spółka PNT JSC jest własnością kilku spółek zarejestrowanych na Cyprze – Tujunga Enterprises Limited, Almont Holdings Limited, Mobalco Holding Limited, Zanfra Limited i Novomor Limited.

Roszczenia są tajne

Jak podkreśla gazeta „RBK”, roszczenia zostały utajnione. Od rozpętanej przez Putina wojny rosyjska prokuratura, która w takich sprawach działa na polecenie Kremla, wielokrotnie składała wnioski o przejęcie przedsiębiorstw prywatnych w Rosji na rzecz państwa z powodu rzekomych naruszeń przy prywatyzacji, korupcji akcjonariuszy i innych, których prokuratura nie zamierzała nawet udowadniać. Sądy za każdym razem opowiadały się po stronie prokuratury.

Kreml chce przejąć terminal, by kontrolować eksport produktów naftowych i czerpać więcej zysków z tego biznesu, co jest ważne wobec zaciskających się coraz mocniej i zmniejszających wpływy na prowadzoną wojnę, sankcji Zachodu. Terminal naftowy w Petersburgu (PNT) rozpoczął działalność w 1996 roku na terenie dawnej bazy przeładunkowej ropy naftowej w porcie leningradzkim. To bardzo łakomy kąsek tak dla walczącego ze sobą rosyjskiego biznesu, jak i równie drapieżnego i nie przebierającego w środkach Kremla. Jest to największy rosyjski terminal przeładunkowy produktów naftowych w regionie bałtyckim (przepustowość - 12,5 mln ton rocznie), a także największa firma przeładunkowa Wielkiego Portu w Petersburgu.

Właściciele walczą o terminal

W 2022 roku terminal przerobił 8,8 mln ton jasnych i ciemnych produktów naftowych. Przychody za rok wyniosły 6,6 mld rubli, zysk netto - 3,6 mld rubli. Władze Petersburga uważają PNT za partnera strategicznego. W październiku 2024 r., jak podaje RBK, Sąd Rejonowy w Moskwie zaaresztował połowę akcji PNT należących do Jeleny Wasiljewej. Akcje zostały jej przekazane przez jej męża, Siergieja Wasiliewa, na podstawie pełnomocnictwa. Pozostałe 50 proc. akcji terminalu należy do braci Michaiła i Jewgienija Skiginów, którzy otrzymali je po śmierci swojego ojca, założyciela PNT, Dmitrija Skigina.