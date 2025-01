Rosyjskim koncernom naftowym puszczają nerwy. Joe Biden wymierza ostatni cios

Stany Zjednoczone to jeden z kluczowych dostawców węglowodorów do UE. Eksport ropy naftowej z USA do Europy Północno-Zachodniej na początku roku może jednak spaść ze względu na wzrost stawek za fracht i mniejszą różnicę w cenach między amerykańską ropą West Texas Intermediate a kontraktami terminowymi na ropę Brent – prognozują analitycy ankietowani przez Reutersa.