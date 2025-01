Orlen będzie miał alternatywę dla ropy rosyjskiej w Czechach

Orlen, który jest właścicielem czeskiego Unipetrolu zakłada, że import ropy naftowej z kierunku wschodniego do czeskich rafinerii grupy zakończy się najpóźniej w czerwcu br., Ma to być efekt zakończenia rozbudowy rurociągu TAL i nowych możliwości importowych ropy naftowej.

Alternatywa dla rosyjskiej ropy

Orlen zapewnia, że jak tylko będzie stworzona przez czeski rząd alternatywa na dostawy ropy nie rosyjskiej, wówczas kończy z importem ze wschodu. – Z tego co nam wiadomo, w przyszłym tygodniu rząd czeski poinformuje o zakończeniu projektu rozbudowy rurociągu TAL. Następnie rozpoczną się testy – powiedział Fąfara podczas spotkania z dziennikarzami. Jak dodał, zgodnie z deklaracjami strony czeskiej, a więc operatora MERO rurociąg powinien być operacyjnie dostępny do końca czerwca. - Spodziewamy się płynnego przejścia na dostawy rurociągiem TAL, ale jeśli będzie możliwość, aby nastąpiło to wcześniej, będziemy gotowi zakończyć dostawy z Rosji" - dodał prezes.

Umowa czeskiej spółki Orlenu na dostawy rosyjskiej ropy obowiązuje do końca czerwca 2025 r.