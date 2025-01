Limit ceny na ropę z Rosji może być niższy

W połowie grudnia Bloomberg, powołując się na źródła, podał, że kraje G7 mogą obniżyć górny pułap cen rosyjskiej ropy z 60 dolarów za baryłkę do 40 dolarów za baryłkę. Zdaniem rozmówców agencji państwa rozważają także możliwość wprowadzenia całkowitego zakazu rafinacji rosyjskiej ropy.

W tym samym miesiącu The Washington Post napisał, że administracja Joe Bidena może nałożyć sankcje na rosyjski sektor energetyczny, co dotknie rosyjskie firmy eksportujące ropę naftową i statki towarowe. Według Stanów Zjednoczonych są one częścią rosyjskiej „floty cieni” – starych, często przeznaczonych na złom tankowców, które Kreml skupił, by bez wymaganych ubezpieczeń i z naruszeniem zasad bezpiecznego transportu morskiego, dostarczać swoją ropę i produkty naftowe po cenach wyższych od nałożonego limitu.

Grudniowe zatonięcie dwóch takich rosyjskich tankowców w Cieśninie Kerczeńskiej spowodowało wylanie do Morza Czarnego do 9 tysięcy ton mazutu. Skutkowało to ogromną katastrofą ekologiczną – ponad 100 km wybrzeża Rosji i ukraińskiego Krymu zostało zanieczyszczonych olejem, zginęły tysiące morskich ptaków i innych stworzeń.