Kraje OPEC straciły kontrolę nad rynkiem. Ropa tanieje

Kraje OPEC tracą kontrolę. Przesuwająca się linia

Koszt wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej jest bardzo niski. Wynosi około 10 dol. za baryłkę. Mimo to obecny poziom cen surowca wydaje się być dla Saudów niesatysfakcjonujący. Ropa odpowiada bowiem za 75 proc. przychodów fiskalnych pustynnego królestwa, które ma coraz większe wydatki. W maju 2023 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacował, że Arabia Saudyjska może mieć zbilansowany budżet przy cenie ropy wynoszącej 80,9 dol. za baryłkę. W kwietniu 2024 r. podwyższył on ten szacunek do 96,2 dol. za baryłkę.

Ten wzrost jest związany z wyższymi saudyjskimi wydatkami fiskalnymi, które są przeznaczone m.in. na realizację programu Saudi Vision 2030, mającego modernizować gospodarkę i zmniejszać jej zależność od wydobycia ropy. To w ramach tego programu jest budowane od zera futurystyczne miasto Neom.

– Co najmniej do 2030 r., Arabia Saudyjska będzie miała ogromne potrzeby budżetowe z powodu chęci zademonstrowania efektów kluczowych elementów programu Vision 2030 i przygotowania się do wielkich imprez sportowych oraz kulturalnych, takich jak mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2034 r. czy Expo 2030. W obliczu spodziewanego wzrostu podaży ropy z USA, Gujany, Brazylii, Kanady czy nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz zapewne anemicznego wzrostu jej konsumpcji w Chinach, cena ropy, przy której królestwo wyjdzie fiskalnie na zero, może wynieść około 100 dol. za baryłkę – szacuje Li-Chen Sim, analityk waszyngtońskiego Middle East Institute.

Analitycy Nomury wskazują natomiast, że po uwzględnieniu wydatków saudyjskiego państwowego funduszu inwestycyjnego PIF (mocno zaangażowanego m.in. w budowę Neom) cena ropy, przy której da się zbilansować finanse publiczne Arabii Saudyjskiej, wynosi 112 dol. za baryłkę.

Jak Arabia prezentuje się pod tym względem na tle innych państw eksportujących ropę naftową? Według tegorocznych prognoz MFW cena ropy pozwalająca na zbilansowanie budżetu będzie w 2024 r. najwyższa w przypadku Algierii oraz Bahrajnu. Wynosi ona po 125,7 dol. za baryłkę. Najniższa jest ona w Turkmenistanie (35,8 dol. za baryłkę) oraz w Katarze (43,1 dol. za baryłkę). Jaka jest ona u największych producentów z OPEC? Dla Iraku wynosi ona 93,8 dol. za baryłkę, dla Iranu 121 dol., dla ZEA 56,7 dol., a dla Kuwejtu 83,5 dol. Dla niemal wszystkich ceny ropy z ostatnich tygodni były więc mało komfortowe. Nie są też zadowalające dla Rosji. S&P Global Commodity Insights szacuje bowiem, że cena pozwalająca na zbilansowanie rosyjskiego budżetu to 94 dol. za baryłkę.