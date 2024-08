— Nie będzie żadnych konsultacji w tej sprawie. Tranzyt ropy przez Ukrainę jest niezagrożony, pod warunkiem, że nie pochodzi ona od Łukoila, na który rząd w Kijowie nałożył sankcje — powiedział Valdis Dombrovskis we czwartek, 1 sierpnia po rozmowie z premierem Ukrainy, Denisem Szmyhalem. Konkretnie chodzi tutaj o ropę eksportowaną przez rosyjską firmę Litasco SA, a jej właścicielem jest Łukoil. Tranzyt surowca pochodzącego od Tatneft-Europe AG, oraz Blackford Corporation Ltd. i Normeston Trading SA, które są własnością Rosnieftu przebiega bez jakichkolwiek zakłóceń.

— Nasi partnerzy muszą to wiedzieć. Każdy dolar, którego otrzymują Rosjanie za gaz czy ropę dokłada się do machiny militarnej i oczywiście dla nas jest to bardzo ważne — powiedział Bloombergowi Andrij Jermak, dyrektor gabinetu prezydenta Ukrainy, Wołodomyra Zełenskiego.

Odezwali się Chorwaci, którzy są gotowi dostarczać Węgrom i Słowakom ropę

Węgrzy tego nie przewidzieli skarżąc się na Ukraińców w Komisji Europejskiej. Po analizie sytuacji energetycznej Słowacji i Węgier i stwierdzeniu, że oba te kraje są w stanie zapewnić sobie dostawy ropy z innych kierunków, ale nie zrobiły tego ze względów ekonomicznych, KE oddaliła skargę rządów w Budapeszcie i Bratysławie. Rzecznik KE wyjaśnił jeszcze, że oba rządy powinny dostarczyć dodatkowe dokumenty w tej sprawie.

„Komisja została poinformowana, że Mol, który jest odbiorcą rosyjskiej ropy zapewnił o tym, że Łukoil nie jest właścicielem ropy przesyłanej tranzytem przez Ukrainę. Chcielibyśmy dowiedzieć się, że rzeczywiście tak jest” — napisał Valdis Dombrovskis w liście do rządów w Budapeszcie i Bratysławie. A wiadomo, że nie jest to prawda.