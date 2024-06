Jeżeli tankowiec Putina rozleje ropę, zapłaci Unia

Od października ubiegłego roku Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 40 rosyjskich tankowców, a tydzień temu dołączyła do nich Wielka Brytania. Objęła ona restrykcjami nie tylko armatorów, ale także Ingosstrach, - ubezpieczyciela — jednego z największych w Rosji, który stał się jednym z głównych ubezpieczycieli starych, nadających się na złom tankowców przewożących rosyjską ropę z naruszeniem pułapu cenowego.

Jak wynika z miesięcznego przeglądu fińskiego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA), w maju 60 proc. ropy i produktów naftowych eksportowanych z Rosji dostarczono tankowcami z floty cieni, które nie spełniały górnych limitów cenowych i nie posiadały zachodniego ubezpieczenia.

Ich ubezpieczenie prawdopodobnie nie wystarczy, aby zrekompensować koszty katastrofy lub wycieku ropy, które spadłyby głównie na kraje europejskie, wzdłuż których brzegów przebiega znaczna część trasy z portów na Bałtyku i Morzu Czarnym – podkreśla CREA.

Dania jest bliska decyzji o nieprzepuszczaniu rosyjskich tankowców przez swoje cieśniny na Bałtyku. To zatrzymałoby całkowicie dostęp Rosji do tego szlaku. Ta zapowiedź wywołała na Kremlu dużą nerwowość. I to właśnie taka sankcja byłaby dziś najbardziej pożądana i skuteczna.