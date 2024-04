Po ataku Iranu na Izrael. Nerwowo na rynku ropy

Nie brakowało przy tym komentarzy uspokajających nastroje. — Iran tak zaplanował swój odwet za atak na ambasadę w Damaszku, żeby była maksymalnie zauważalny, ale wyrządził minimalne szkody. Jeśli wszystko pozostanie tak, jak jest to teraz , na rynkach będzie względny spokój. Ale jeśli Izrael zdecyduje się na odwet, dojdzie do nakręcenia spirali napięcia i sytuacja może stać się bardzo niebezpieczna. Kluczem do sytuacji jest w tej chwili to, czy USA będą w stanie powstrzymać reakcję Izraela — mówił Ziad Daoud, z Bloomberg Economics.