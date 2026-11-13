W weekend oraz w poniedziałek na stacjach zaczną obowiązywać następujące ceny paliw: za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6,02 zł, za Pb98 – 6,66 zł, a za olej napędowy – 7,52 zł.

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W porównaniu z cenami maksymalnymi obowiązującymi 13 listopada wszystkie trzy rodzaje paliw potanieją. Benzyna Pb95 potaniała o cztery grosze na litrze, Pb98 – o dwa grosze, podobnie jak olej napędowy.

Nowe stawki zostały ustalone w ramach reaktywowanego programu Ceny Paliwa Niżej – rząd podkreślał wcześniej, że uzależnia powrót do programu od podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Prezydent poinformował o podpisaniu ustawy 1 października, a dzień wcześniej weszły w życie rozporządzenia obniżające podatki wliczane w cenę paliw.

Stacje paliw nie mogą sprzedawać benzyny i oleju napędowego powyżej wyznaczonego, maksymalnego pułapu. Ceny maksymalne obowiązują na stacjach w całym kraju.

Maksymalne ceny paliw na 14, 15 i 16 listopada

benzyna Pb95 – 6,02 zł za 1 dm³ (5,58 zł netto)

benzyna Pb98 – 6,66 zł za 1 dm³ (6,17 zł netto)

olej napędowy – 7,52 zł za 1 dm³ (6,96 zł netto)

Obwieszczenie Ministra Energii z 13 listopada Obwieszczenie Ministra Energii z 13 listopada Pobierz

Od kiedy rząd określa maksymalną cenę paliwa?

2 października rząd uruchomił trzecią odsłonę pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Tego dnia opublikowane zostały przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Rząd wskazywał wcześniej, że ich celem jest obniżenie cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.

Mechanizm maksymalnych cen był już stosowany dwukrotnie wcześniej – wiosną po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem oraz w dwóch ostatnich tygodniach wakacji. Stacje, które przekroczą wyznaczony limit, mogą podlegać sankcjom finansowym.