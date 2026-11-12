Indie znów sprowadzają więcej ropy z Bliskiego Wschodu, niż z Rosji
Dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej powróciły do przedwojennego poziomu, a Indie po raz pierwszy od lutego zaczęły kupować więcej ropy z tego regionu niż z Rosji. W listopadzie średnie dzienne dostawy bliskowschodniej ropy do Indii wyniosły 2,1 mln baryłek, a z Rosji 1,8 mln baryłek – podaje Bloomberg, powołując się na dane firmy Kpler monitorującej ruchy statków.
Indie wracają na Bliski Wschód, ponieważ rosyjska ropa, która wypełniła lukę w indyjskim imporcie po rozpoczęciu wojny z Iranem, stała się dla indyjskich rafinerii zbyt droga ze względu na wysokie koszty transportu i coraz dłuższe trasy dostaw.
Tymczasem dostawcy z Bliskiego Wschodu oferują konkurencyjne ceny. Uruchomili eksport ropy tankowcami wahadłowymi przez Cieśninę Ormuz, za którą jest ona przeładowywana na statki nabywców. W efekcie podaż szybko wzrosła, a łączny eksport z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iraku i Kuwejtu wyniósł w październiku 15,53 mln baryłek dziennie, czyli mniej więcej tyle samo, co przed wojną z Iranem.
Czytaj więcej
Podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w kuluarach rozpoczynającej się dziś 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Donald Trump może zażądać zakońc...
W lutym import bliskowschodniej ropy do Indii wyniósł 2,81 mln baryłek, a rosyjskiej – 1,08 mln baryłek dziennie. Jednak po zamknięciu Cieśniny Ormuz sytuacja się odwróciła: w kwietniu Indie otrzymywały zaledwie 247 tys. baryłek dziennie z Zatoki Perskiej. W tym czasie rosyjskie dostawy osiągnęły swój szczyt w lipcu – 2,84 mln baryłek.
Potem już tylko spadały. Przez kolejne trzy miesiące wyniosły około 2 mln baryłek dziennie, natomiast zakupy Indii od tradycyjnych dostawców z Bliskiego Wschodu zaczęły rosnąć. Według opublikowanego w środę raportu OPEC, Arabia Saudyjska podała, że w październiku pompowała 10,563 mln baryłek dziennie, w porównaniu z 8,372 mln baryłek we wrześniu. Październikowy wynik był najwyższy od lutego, kiedy produkcja wyniosła 10,882 mln baryłek dziennie.
Czytaj więcej
Plan Kremla przeniesienia transportu ładunków na Ocean Arktyczny poniósł porażkę. Rosji brakuje klientów zainteresowanych takim transportem, choć j...
Tymczasem Rosja w dalszym ciągu doświadcza ukraińskich uderzeń w infrastrukturę naftową – rafinerie, magazyny i terminale portowe. Do tego dochodzi szybko rozszerzająca się zima w rosyjskiej Arktyce, która zamyka transport Północną Drogą Morską – jedynym alternatywnym szlakiem dostaw kontrolowanym w pełni przez Rosję.
Według danych Bloomberga w ciągu czterech tygodni kończących się 8 listopada całkowity eksport morski Rosji zmniejszył się o 40 tys. baryłek dziennie, do 3,63 miliona baryłek dziennie. Przed rosyjską agresją na Ukrainę Indie importowały śladowe ilości rosyjskiego surowca w porównaniu z zakupami w Australii i na Bliskim Wschodzie. W 2021 r. było to zaledwie 21 tys. baryłek dziennie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas