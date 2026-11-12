Dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej powróciły do przedwojennego poziomu, a Indie po raz pierwszy od lutego zaczęły kupować więcej ropy z tego regionu niż z Rosji. W listopadzie średnie dzienne dostawy bliskowschodniej ropy do Indii wyniosły 2,1 mln baryłek, a z Rosji 1,8 mln baryłek – podaje Bloomberg, powołując się na dane firmy Kpler monitorującej ruchy statków.

Reklama Reklama

Indie odwracają się od rosyjskiej ropy, bo jest za droga i wolno dostarczana

Indie wracają na Bliski Wschód, ponieważ rosyjska ropa, która wypełniła lukę w indyjskim imporcie po rozpoczęciu wojny z Iranem, stała się dla indyjskich rafinerii zbyt droga ze względu na wysokie koszty transportu i coraz dłuższe trasy dostaw.

Tymczasem dostawcy z Bliskiego Wschodu oferują konkurencyjne ceny. Uruchomili eksport ropy tankowcami wahadłowymi przez Cieśninę Ormuz, za którą jest ona przeładowywana na statki nabywców. W efekcie podaż szybko wzrosła, a łączny eksport z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iraku i Kuwejtu wyniósł w październiku 15,53 mln baryłek dziennie, czyli mniej więcej tyle samo, co przed wojną z Iranem.

Czytaj więcej Paliwa Czyje paliwo napędza świat. Prawda i mity Białego Domu Podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w kuluarach rozpoczynającej się dziś 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Donald Trump może zażądać zakońc...

W lutym import bliskowschodniej ropy do Indii wyniósł 2,81 mln baryłek, a rosyjskiej – 1,08 mln baryłek dziennie. Jednak po zamknięciu Cieśniny Ormuz sytuacja się odwróciła: w kwietniu Indie otrzymywały zaledwie 247 tys. baryłek dziennie z Zatoki Perskiej. W tym czasie rosyjskie dostawy osiągnęły swój szczyt w lipcu – 2,84 mln baryłek.

Arabia Saudyjska znów pompuje tyle ropy, ile przed wybuchem wojny USA z Iranem

Potem już tylko spadały. Przez kolejne trzy miesiące wyniosły około 2 mln baryłek dziennie, natomiast zakupy Indii od tradycyjnych dostawców z Bliskiego Wschodu zaczęły rosnąć. Według opublikowanego w środę raportu OPEC, Arabia Saudyjska podała, że ​​w październiku pompowała 10,563 mln baryłek dziennie, w porównaniu z 8,372 mln baryłek we wrześniu. Październikowy wynik był najwyższy od lutego, kiedy produkcja wyniosła 10,882 mln baryłek dziennie.

Tymczasem Rosja w dalszym ciągu doświadcza ukraińskich uderzeń w infrastrukturę naftową – rafinerie, magazyny i terminale portowe. Do tego dochodzi szybko rozszerzająca się zima w rosyjskiej Arktyce, która zamyka transport Północną Drogą Morską – jedynym alternatywnym szlakiem dostaw kontrolowanym w pełni przez Rosję.

Według danych Bloomberga w ciągu czterech tygodni kończących się 8 listopada całkowity eksport morski Rosji zmniejszył się o 40 tys. baryłek dziennie, do 3,63 miliona baryłek dziennie. Przed rosyjską agresją na Ukrainę Indie importowały śladowe ilości rosyjskiego surowca w porównaniu z zakupami w Australii i na Bliskim Wschodzie. W 2021 r. było to zaledwie 21 tys. baryłek dziennie.