Litr benzyny E10 kosztował we wtorek średnio o 1,4 eurocenta więcej niż dzień wcześniej. Był to czwarty z rzędu rekord. W porównaniu z poziomem sprzed wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem cena wzrosła o ponad 52 eurocenty za litr.

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Olej napędowy podrożał w ciągu doby o około eurocenta. Do dotychczasowego rekordu z kwietnia, wynoszącego 2,447 euro za litr, brakuje mu coraz mniej. Od ostatniego dnia przed wojną z Iranem jego cena wzrosła o prawie 68 centów za litr.

W środę może paść kolejny rekord cen paliw, ponieważ porównywarka cen Tankerkoenig odnotowała przed południem nieco wyższe ceny niż w porównywalnych porach we wtorek.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz: Będą ulgi dla kierowców

W odpowiedzi na wysokie ceny benzyny i oleju napędowego kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział we wtorek wprowadzenie ulg dla kierowców.

Szef parlamentarnej frakcji CDU/CSU Thorsten Frei opowiedział się za wprowadzeniem natychmiastowych działań osłonowych od 1 października.

– Ludzie nie potrzebują teraz perspektywy ulgi, tylko samej ulgi – powiedział w środę w stacjach RTL i ntv. Jako możliwe rozwiązania wymienił ponowne obniżenie podatku energetycznego na wzór rabatu paliwowego z maja i czerwca oraz obniżenie stawki VAT na paliwa z 19 do 7 proc.

Partie koalicji rządowej, CDU i SPD, nie są zgodne co do sposobu wprowadzenia ulg dla kierowców. Podczas gdy socjaldemokraci domagają się m.in. wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków i limitu cen paliw, chadecy podchodzą do tych propozycji sceptycznie. Ministra gospodarki Katherina Reiche woli natomiast bezpośrednie wypłaty dla wybranych grup społecznych, zróżnicowane według dochodu – podała agencja dpa.

Dziennik „Sueddeutsche Zeitung” ocenił w środowym komentarzu, że dopóki na światowych rynkach brakuje ropy, żaden rząd nie zdoła trwale powstrzymać wzrostu cen paliw dopłatami. „Nie istnieje instrument, który odciążyłby obywateli i firmy bez ogromnych kosztów, bez likwidowania zachęt do oszczędzania energii i bez lawiny biurokracji” – podkreślił dziennik.

Gazeta z Monachium przypomniała, że rabat paliwowy z maja i czerwca nie obniżył trwale cen, a kosztował budżet 1,6 mld euro w ciągu dwóch miesięcy. Według „SZ” spory w koalicji rządowej o formę wsparcia dolewają „benzyny do ognia populistów”. Dziennik ocenia, że uczciwiej byłoby politykom przyznać, iż wobec sytuacji na świecie mogą w tej chwili zrobić niewiele sensownego. „Wielu by to skrytykowało, ale wielu też by to zrozumiało” – podsumował „SZ”.