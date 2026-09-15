W nowej promocji na stacjach paliw Orlen kierowcy mogą otrzymać trzy kupony rabatowe o łącznej wartości 45 zł
Promocja trwa od 15 września do 15 października 2026 r. i obowiązuje we wszystkie dni tygodnia. „Kierowcy mogą aktywować kupon i zatankować wtedy, gdy wypada im codzienna trasa, powrót z pracy, odwożenie dzieci do szkoły lub dłuższy przejazd rodzinny” – podkreśla Orlen w swoim komunikacie z 14 września dotyczącym promocji.
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Po zakończeniu rządowego programu CPN ceny paliw na stacjach rosną. Klienci stacji Orlen korzystający z aplikacji Orlen Vitay mają jednak szansę płacić mniej nawet za trzy tankowania.
Mogą wykorzystać bowiem aż trzy kupony rabatowe. Pierwszy z nich daje rabat o wysokości 10 zł. Po jego zrealizowaniu w aplikacji pojawia się kolejny, tym razem o wartości 15 zł. Po skorzystaniu z niego na kierowcę czeka trzeci, ostatni kupon o wartości 20 zł. Oznacza to, że łącznie można otrzymać 45 zł rabatu.
Kupony można wykorzystać na zakup paliwa lub produktów oferty pozapaliwowej dostępnej na stacjach Orlen.
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Aby skorzystać z aktualnej promocji na Orlenie, konieczne jest, jak już wspomniano, posiadanie aplikacji Orlen Vitay. Ponadto należy jednak spełnić jeszcze jeden warunek związany z zakupem paliwa. Aby skorzystać z kuponu, trzeba zatankować minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego marek Efecta lub Verva.
„W praktyce klient tankujący raz w tygodniu może wykorzystać pełną pulę rabatów w ciągu trzech kolejnych tankowań. Łączna oszczędność wynosi wtedy 45 zł. Przy założeniu tankowania minimum 30 litrów za każdym razem, rabat odpowiada średnio co najmniej około 0,50 zł oszczędności na litrze w całym cyklu trzech tankowań” – zauważa Orlen w swoim komunikacie.
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