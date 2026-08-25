Jak powiedział Akkenżenow, rafinerią, która będzie wysyłać około 70 proc. swojej produkcji, jest Kondensat, stosunkowo niewielki zakład w mieście Aksaj w obwodzie zachodniokazachstańskim, w pobliżu pola naftowo-gazowego Karaczaganak. Moc przerobowa tej rafinerii wynosi 850 tys. ton surowca rocznie; zakład produkuje m.in. benzynę AI-92 i AI-95 oraz olej napędowy.

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Interfax-Kazakhstan podkreśliła, że odsetek 70 proc. dotyczy produkcji rafinerii Kondensat, a nie całej produkcji paliw w Kazachstanie. Według agencji minister powiedział również, że warunki handlowe, terminy, wielkość i kierunki dostaw ustala sama spółka.

Rosja tonie w kryzysie paliwowym

Agencja Reutera informowała już w czerwcu br., że pomiędzy Rosją a Kazachstanem toczą się rozmowy na temat importu benzyny. Minister Akkenżenow mówił wówczas, że Astana nie otrzymała oficjalnego zapytania w tej sprawie od strony rosyjskiej.

Opozycyjny wobec władz w Astanie portal Orda.kz przekazał natomiast, że dostawy benzyny z Kazachstanu do Rosji były realizowane już w lipcu, a ich dostawcą był tenże Kondensat, który miał wysłać do sąsiedniego kraju około 9 tys. ton paliwa.

Rosja zdecydowała się na import paliw z Kazachstanu ze względu na problemy z zaopatrzeniem rynku w benzynę w następstwie ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę naftową.