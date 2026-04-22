W efekcie rosnących cen ropy naftowej i drożejących paliw na stacjach rząd ogłosił pod koniec marca czasowy pakiet regulacji „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Zakłada on obniżkę VAT i akcyzy na paliwa, a także wprowadzenie maksymalnych cen paliw. Rozporządzenia umożliwiające obniżenie stawek tych podatków obowiązują do końca kwietnia.

Reklama Reklama

CPN na majówkę 2026: rząd zapowiada utrzymanie niższych cen paliw

Podczas spotkania z dziennikarzami w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach minister Andrzej Domański był pytany m.in. o to, czy program CPN będzie kontynuowany po 30 kwietnia. – Jestem przekonany, że w trakcie majówki CPN będzie obowiązywał. (…) Ministerstwo jest technicznie przygotowane do przedłużenia programu – powiedział.

Dopytywany, co zrobi rząd, jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał, odparł, że sytuacja będzie na bieżąco analizowana. Pytany, jak rząd będzie przywracał poprzednie stawki VAT, wskazał, że celem jest stopniowe odmrażanie podatków, a nie gwałtowne podwyżki cen paliw.

Ceny paliw w CPN: jak działa mechanizm maksymalnych stawek

Obowiązujący od 31 marca rządowy program „Ceny Paliwa Niżej” zakłada obniżenie podatku VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz redukcję akcyzy (do 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego – to najniższy poziom dopuszczony przez UE).

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. Jest ona ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.