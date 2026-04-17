Długotrwałe zablokowanie cieśniny Ormuz w związku z wojną USA i Izraela z Iranem doprowadziło do światowego kryzysu energetycznego, który uderzył szczególnie mocno w branżę lotniczą. Europejscy przewoźnicy biją na alarm, że potencjalne niedobory paliwa w ciągu najbliższych tygodni mogą zakłócić letni sezon turystyczny. Europa jest szczególnie narażona, ponieważ importuje około 30-40 proc. paliwa lotniczego, z czego co najmniej połowa pochodzi z Bliskiego Wschodu.

I choć Iran ogłosił w piątek, 17 kwietnia, ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, sytuacja wciąż wygląda nieciekawie. Willie Walsh, dyrektor generalny Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), już wcześniej ostrzegł, że nawet jeśli trasa zostanie udrożniona dla tankowców, powrót do stabilnych dostaw paliwa lotniczego zajmie miesiące. W piątek zaś oszacował, że loty w Europie mogą zacząć być odwoływane z powodu braku paliwa już pod koniec maja. Przewoźnicy już teraz ograniczają liczbę rejsów i uziemiają niektóre maszyny.

UE naciska na dywersyfikację paliwa lotniczego. Wynik wojny USA i Izraela z Iranem

W obliczu ciągłego zagrożenia dostaw przez wojnę z Iranem, Unia Europejska zamierza nakłaniać państwa członkowskie do ograniczenia zależności od paliwa lotniczego z Bliskiego Wschodu i rozważenia zwiększenia importu z USA – agencja Reuters, powołując się na anonimowe źródło bliskie sprawie.

Według nieoficjalnych informacji agencji, Bruksela ma przedstawić takie wytyczne w przyszłym tygodniu. Plany, które wciąż są finalizowane, mają kłaść większy nacisk na samowystarczalność i odporność poprzez wykorzystanie zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) lub paliw syntetycznych.

Niewiążące rekomendacje UE mają podkreślać ograniczone możliwości bloku w zakresie zwiększania krajowej produkcji paliwa i wskazywać, jak radzić sobie z ewentualnymi brakami – podało źródło agencji. Rzecznik Komisji Europejskiej potwierdził plany przedstawienia odpowiedzi na kryzys energetyczny w przyszłym tygodniu, w tym środków dotyczących paliw lotniczych.