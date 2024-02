Jest nowa rada nadzorcza Orlenu. Akcjonariusze zdecydowali

Następnie na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa odwołano ze składu rady nadzorczej wszystkich jej członków, czyli osiem osób: Wojciecha Jasińskiego, Annę Wójcik, Andrzeja Kapałę, Romana Kusza, Andrzeja Szumańskiego, Barbarę Jarzembowską, Jadwigę Lesisz i Annę Sakowicz-Kacz. Sprzeciw do tych uchwał zgłosił Jacek Lampart.

Przed NWZ minister aktywów państwowych, w imieniu Skarbu Państwa, odwołał z kolei z rady prof. Wojciecha Popiołka, ale z dniem dzisiejszym. Tym samym jeszcze dziś jest on członkiem tego gremium. Następnie NWZ powierzyło mu funkcję przewodniczącego rady.

Nowa rada nadzorcza Orlenu: Gajdus, Gąsiorek, Łobos, Mordaszewski, Pietrzak, Popiołek, Sitarski, Sójka, Zieliński

W kolejnym kroku przystąpiono do powołania nowych członków rady nadzorczej. Dziewięć kandydatur na te stanowiska zgłosił Skarb Państwa. To osoby, których nazwiska już wcześniej ogłoszono. Byli to: Michał Gajdus, Ewa Gąsiorek, Katarzyna Łobos, Kazimierz Mordaszewski, Mikołaj Pietrzak, prof. Wojciech Popiołek, Ireneusz Sitarski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński. Wszystkie osoby uzyskały wymaganą liczbę głosów. Ponadto jednego kandydata do rady nadzorczej, Jana Woźniaka, zgłosiło Nationale-Nederlanden OFE. Jako jedyny kandydat nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Sprzeciw do większości uchwał dotyczących powołania członków rady zgłosił Jacek Lampart.

Akcjonariusze wszystkich członków rady powołali z dniem dzisiejszym, za wyjątkiem prof. Popiołka, którego powołano z dniem 7 lutego. Za zgodną NWZ, od tego dnia będzie on również przewodniczącym rady. Tuż po godz. 13.00 Kwaśnicki zamknął obrady walnego zgromadzenia.