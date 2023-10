Kryzys paliwowy. Rosja zmuszona do sięgnięcia po nadzwyczajne środki

Rosyjski rząd zmienił również ordynację podatkową przywracając tzw. mechanizm tłumienia cen. Pozwoli to na zwiększenie wysokości odszkodowań dla rafinerii ropy naftowej za utracone przychody ze sprzedaży paliwa silnikowego na rynku krajowym.

Kreml informuje, że zapewni to bodźce ekonomiczne do nasycenia krajowego rynku paliwem i zahamowanie wzrostu cen giełdowych w hurcie. A to wpłynie na „utrzymanie stabilnej sytuacji cenowej w handlu detalicznym na poziomie zbliżonym do inflacji”.

Kreml przedłużył też do końca 2025 r. termin obowiązywania cła zaporowego na eksport paliw. Z cła zwolnieni są jedynie ci eksporterzy, którzy udokumentują, że wywożone paliwo sami wyprodukowali. Pozostali zapłacą 50 tysięcy rubli (ok. 2170 zł) od wyeksportowanej tony, co stanowi obecnie średnio 80-90 proc. ceny giełdowej paliwa w Rosji.