W ramach dofinansowania można uzyskać nawet 19 tys. złotych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków o wsparcie inwestycji w przydomowe magazyny energii elektrycznej i ciepła. Informację o programie przekazało we wtorek Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono miliard zł z Funduszu Modernizacyjnego.
Nabór potrwa do 1 października 2027 r. lub do wyczerpania dostępnych środków. Program skierowany jest do prosumentów, którzy mają mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii przyłączone do sieci elektroenergetycznej.
Czytaj więcej
Mieszkańcy Ciechanowa (woj. mazowieckie) już wkrótce będą mogli otrzymać wsparcie na zakup i montaż instalacji OZE na terenie swoich nieruchomości....
– Wyposażenie przydomowych instalacji fotowoltaicznych w magazyny energii to jeden z naszych priorytetów. Program ma dwa główne cele: zwiększenie efektywności wykorzystania energii z odnawialnych źródeł oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Magazyny energii pozwalają nie tylko lepiej wykorzystywać energię produkowaną na własne potrzeby, ale także zapewniają możliwość pracy instalacji niezależnie od sieci w sytuacjach awaryjnych – wskazała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, cytowana w komunikacie resortu.
Maksymalna wartość wsparcia wynosi 19 tys. zł na jeden Punkt Poboru Energii (PPE). Ostateczna kwota zależy od rodzaju urządzeń, poniesionych kosztów oraz systemu rozliczania energii, z którego korzysta prosument.
W przypadku magazynów energii elektrycznej dofinansowanie pokryje do 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Obowiązuje jednak limit 800 zł na każdą 1 kWh nominalnej pojemności urządzenia.
Maksymalna dotacja na magazyn energii elektrycznej wyniesie:
Aby uzyskać wsparcie, trzeba zamontować magazyn o pojemności nominalnej wynoszącej co najmniej 10 kWh. Jednocześnie pojemność urządzenia nie może być mniejsza niż dwukrotność mocy szczytowej współpracującej instalacji fotowoltaicznej.
Program obejmuje również magazyny ciepła. W tym przypadku dotacja może pokryć do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 1 tys. zł. Minimalna pojemność takiego urządzenia musi wynosić 100 dm³.
Czytaj więcej:
Presja terminów w projektach unijnych i obawa przed utratą dofinansowania skłaniają beneficjentów do skracania procedur wyboru wykonawców. Zbyt kró...
Pro
Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie wyposażenie instalacji w system zarządzania energią (EMS). Pozwala on automatycznie kontrolować przepływ energii między instalacją OZE, magazynem energii elektrycznej, magazynem ciepła i urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym.
Dodatkowo magazyny energii elektrycznej objęte programem muszą mieć funkcję pracy wyspowej. Umożliwia ona awaryjne zasilanie budynku w przypadku przerwy w dostawach prądu, niezależnie od zewnętrznej sieci elektroenergetycznej.
Program przewiduje również dodatkowe wsparcie dla urządzeń produkowanych w Unii Europejskiej. Za zakup magazynu energii wyprodukowanego na terenie UE będzie można otrzymać do 2 tys. zł premii. Dofinansowanie falownika będzie uzależnione od tego, czy urządzenie pochodzi z kraju unijnego. Także magazyny ciepła będą kwalifikowały się do wsparcia wyłącznie wtedy, gdy zostały wyprodukowane w UE.
Czytaj więcej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska ujawniło pierwszy pakiet zmian w programie Czyste Powietrze, który ma zacząć obowiązywać jeszcze w lipcu. Planowa...
Według NFOŚiGW dzięki programowi powstaną magazyny energii o łącznej pojemności około 1250 MWh. Fundusz szacuje, że taka ilość energii wystarczyłaby do zasilania przez dobę około 170 tys. gospodarstw domowych, przy założeniu średniego zużycia na poziomie 7-8 kWh dziennie.
– Coraz większego znaczenia nabiera nie tylko wytwarzanie energii z OZE, ale również jej efektywne magazynowanie. Dzięki magazynom energii prosumenci mogą w większym stopniu wykorzystać energię produkowaną na własne potrzeby, ograniczyć rachunki za prąd i zwiększać bezpieczeństwo energetyczne gospodarstwa domowego – zauważył zastępca prezesa NFOŚiGW Paweł Augustyn, cytowany w komunikacie funduszu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas