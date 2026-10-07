Rząd Korei Południowej przedstawił w środę wartą biliard wonów (747 miliardów dol.) strategię transformacji energetycznej i dekarbonizacji do 2035 r. Jej celem jest rozwój odnawialnych źródeł energii, transformacja przemysłu ciężkiego i stworzenie nowych motorów wzrostu – informuje Reuters.

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Lider zielonego rynku

Plan K-GX, czyli Korea-Zielona Transformacja, obejmuje 200 bilionów wonów wydatków fiskalnych, ponad 790 bilionów wonów na finansowanie działań klimatycznych, a także osobne 220 bilionów wonów inwestycji w sektorze prywatnym – powiedział minister finansów Lee Hyoung-il podczas prezentacji, w której uczestniczyli wysocy rangą urzędnicy i liderzy biznesu.

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Prezydent Lee Jae Myung wezwał Koreę Południową do wykorzystania swojej przewagi innowacyjnej, aby zająć pozycję lidera globalnej zielonej gospodarki. „Musimy odejść od pogoni za innymi i sami stać się architektami i liderami zielonego rynku” – powiedział Lee.

Przedstawione cele K-GX są ambitne i mają być osiągnięte w krótkim czasie. Rząd południowokoreański dąży do produkcji 100 gigawatów mocy energii odnawialnej do 2030 r. Aby to osiągnąć, planuje wsparcie dla branż takich jak zielona stal, baterie, energia słoneczna, energia wiatrowa, wodór i małe reaktory modułowe.

Zakłada również, że do 2035 r. pojazdy elektryczne i napędzane wodorem będą stanowić ponad 70 proc. sprzedaży nowych aut w Korei Płd, w ramach szerszego dążenia do elektryfikacji transportu i redukcji emisji.

Strategia ma na celu przyspieszenie dekarbonizacji w pięciu najbardziej emisyjnych branżach Korei Południowej – hutnictwie, petrochemii, rafinacji, cementowniach oraz produkcji półprzewodników. Jednocześnie władze będą wspierać 10 zielonych branż, w tym pojazdy elektryczne, półprzewodniki mocy i technologie wychwytywania dwutlenku węgla.

Zielona stal i odnawialny wodór

Rząd zadeklarował, że jego celem jest przejęcie pozycji lidera na globalnym rynku zielonej stali, czyli wyprodukowanej w sposób niskoemisyjny, który ogranicza lub całkowicie eliminuje emisję dwutlenku węgla w porównaniu do tradycyjnych metod hutniczych. W procesie produkcji węgiel używany do wytopu, zastępuje się wodorem odnawialnym. Dzięki temu Korea Płd. stanie się pierwszym krajem, który masowo produkuje zieloną stal, jednocześnie wspierając przemysły nowej generacji, takie jak zaawansowane baterie i SMR (małe reaktory modułowe).

Południowa Korea stawia też tandemowe ogniwa słoneczne. Do 2028 r. mają się pojawić na krajowym rynku. Władze wspomogą też budowę krajowych łańcuchów dostaw dla kluczowych technologii czystej energii.

Urzędnicy Ministerstwa Klimatu poinformowali, że inicjatywa ma na celu zaradzenie rosnącym zagrożeniom klimatycznym, obawom o bezpieczeństwo energetyczne i zaostrzeniu globalnych przepisów dotyczących emisji dwutlenku węgla. Istotą koreańskiego pomysłu jest przekształcenie działań na rzecz neutralności emisyjnej w nowe źródło wzrostu gospodarczego.

Projekty objęte wsparciem finansowym na rzecz klimatu zostaną ocenione pod kątem ich wpływu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Opracowane zostaną sektorowe plany dekarbonizacji, aby pomóc Korei Południowej w osiągnięciu celów emisyjnych na 2035 r.

Chey Tae-won – przewodniczący tzw. Grupy SK – organu konsultacyjnego sektora prywatnego, wspierającego rządową inicjatywę, powiedział, że strategia K-GX jest dowodem zaangażowania władz w dzielenie się ryzykiem inwestycyjnym z sektorem prywatnym. Do tej pory biznes wahał się przed samodzielnymi długoterminowymi inwestycjami w neutralność węglową, w obliczu niepewności związanej z technologiami, rynkami i polityką.