Panele słoneczne na pustyni Tengger w Zhongwei, w regionie Ningxia w Chinach
W lipcu w Chinach, kraju liczącym ponad 1,4 mld mieszkańców, moc zainstalowana farm słonecznych wyprzedziła moc elektrowni węglowych. Fotowoltaika osiągnęła 1288 GW, wobec 1285 GW w elektrowniach węglowych – wynika z danych Chińskiej Agencji Energii.
Jak podkreśla Reuters, udział energii słonecznej w faktycznej produkcji prądu w Chinach wciąż pozostaje niższy niż udział węgla. Wynika to przede wszystkim z zależności odnawialnych źródeł energii od pogody. W pierwszej połowie roku energia wiatrowa i słoneczna odpowiadały za 24,6 proc. produkcji energii elektrycznej w Chinach, podczas gdy udział węgla wyniósł 49,7 proc. To wciąż niemal połowa zapotrzebowania ogromnego państwa, ale – jak podała wcześniej Agencja Energii – po raz pierwszy udział węgla spadł poniżej 50 proc.
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Symboliczny próg Chiny przekroczyły już wcześniej. W marcu ubiegłego roku łączna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej i słonecznej po raz pierwszy przewyższyła moc elektrowni konwencjonalnych. Proces odchodzenia od paliw kopalnych wyraźnie jednak w Chinach przyspiesza. Ma to związek zarówno z polityką państwa wspierającą inwestycje w OZE, jak i ze zmianami klimatu, które – paradoksalnie – mogą sprzyjać części zielonej energetyki. Więcej słonecznych dni i silniejsze wiatry to argumenty, które poprawiają perspektywy inwestorów. Wprawdzie w tym roku liczba nowych instalacji fotowoltaicznych w Chinach spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem, po przejściu ze stałych taryf gwarantowanych na ceny rynkowe, ale całkowita moc odnawialnych źródeł energii nadal rośnie.
Według analityków BP, autorów raportu „Energy Outlook 2025”, udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu prądu w Chinach potroi się z 10 EJ w 2023 r. do około 30 EJ w 2035 r. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej ma spaść z blisko 60 proc. w 2023 r. do około jednej trzeciej w 2050 r. Spadek wykorzystania węgla ma być w dużej mierze kompensowany przez rosnącą rolę odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce. Z tym wiąże się oczekiwany spadek emisji gazów cieplarnianych. Emisje netto dwutlenku węgla do 2050 r. mogą spaść nawet do zera, ponieważ – jak piszą analitycy BP – „elektryfikacja rośnie, a wdrażanie energii odnawialnej przyspiesza w całym systemie energetycznym Chin”.
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Coraz większą rolę w chińskim miksie energetycznym odgrywa też energetyka jądrowa, choć nadal pozostaje daleko w tyle za największymi źródłami energii. Za ćwierć wieku atom ma odpowiadać za około 5 proc. produkcji prądu w Chinach. Najdynamiczniej rozwija się jednak energetyka słoneczna. Według BP jej roczna stopa wzrostu w latach 2023–2050 ma wynosić blisko 10 proc. Te tendencje sprawiają, że Chiny będą stopniowo zmniejszać popyt na paliwa kopalne. Za 25 lat mogą kupować o 30–70 proc. mniej ropy niż obecnie.
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