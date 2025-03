Portugalsko-francuska firma nie wycofuje się z polskiego Bałtyku i składa zamówienia

Ocean Winds, spółka zajmująca się morską energetyką wiatrową, utworzona jako spółka celowa przez EDP Renewables i Engie, podpisała umowę z Crist Offshore Sp. z o.o. na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie morskiej stacji elektroenergetycznej (OSS) dla projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, która powstanie do końca lat 20.

Wcześniej taką stację, ale w inną polskiej stoczni Grupa Przemysłowa Baltic, zamówił Orlen.

Etapy budowy morskiej stacji elektroenergetycznej

Morska stacja elektroenergetyczna (OSS), która zostanie wybudowana przez Crist Offshore w stoczni w Gdyni, jest obecnie w fazie projektowania. Będzie ona wyposażona we wszystkie podstawowe urządzenia elektryczne na potrzeby projektu i będzie ważyła około 2 000 ton. Ukończenie budowy morskiej stacji OSS planowane jest na połowę 2027 r. i zapewni zatrudnienie ponad 400 specjalistom. – Podpisanie tej umowy to ważny krok potwierdzający kompetencje i gotowość. Crist Offshore do realizacji projektów na wymagającym rynku morskiej energetyki wiatrowej. To także ważny moment dla całego polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność na arenie międzynarodowej. Współpraca przy tym projekcie pokazuje, że polskie firmy są w stanie skutecznie konkurować ze światowymi liderami i odgrywać kluczową rolę w rozwoju odnawialnych źródeł energii – mówi Dan Finch, szef biznesu Ocean Winds na Polskę.

Stacja elektroenergetyczna offshore zostanie wybudowana w stoczni w Gdyni przez polską spółkę, co ma wzmocnić lokalny łańcuch dostaw, ale także przyczynia się do rozwoju krajowych kompetencji w sektorze offshore oraz tworzenia nowych miejsc pracy w polskim przemyśle stoczniowym i energetycznym. – Współpraca z Ocean Winds jest zwieńczeniem naszej konsekwentnej pracy, którą od kilkunastu lat wykonujemy, wytwarzając konstrukcje dla rynku offshore. Dziś jesteśmy gotowi, aby zrealizować taki projekt od początku do końca. To dowód na to, że zdobyliśmy odpowiednie kompetencje i know-how, które pozwalają nam na kompleksowe działania – od fazy projektu, aż po dostarczenie gotowego produktu. Cieszymy się, że możemy wyznaczyć nowy standard w sektorze offshore wind, przyczyniając się do rozwoju local contentu, a tym samym polskiej gospodarki transformacji energetycznej kraju – mówi Bogusz Pniewski, członek zarządu Crist Offshore.