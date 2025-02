Rząd uniknie luki w rozwoju morskich farm wiatrowych? Jest projekt

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. ustawa offshore).

Projekty pierwszej fazy morskich farm wiatrowych (offshore) są niezagrożone i farmy o mocy 5,9 GW powstaną do końca lat 20. Pierwsze budowy już ruszyły. Gra idzie teraz o kolejne projekty morskich farm wiatrowych, które mają powstać po 2030 r. Dzięki aukcjom offshore może to być kolejne 12 GW mocy w tego źródła. Zgodnie z harmonogramem kolejne aukcje dla offshore w Polsce mają się odbyć w latach: 2025 (do 4 GW), 2027 (4 GW), 2029 (2 GW) i 2031 (2 GW).

Ryzyko, że te projekty nie powstaną, rośnie jednak z każdym miesiącem. Aby aukcje się odbyły, konieczna jest kolejna nowelizacja ustawy o morskich farmach wiatrowych, która pozwoli na rywalizowanie kilku projektów. Resort przygotował łącznie 18 propozycji zmian, z czego 16 dotyczą morskiej energetyki wiatrowej.

Więcej projektów do aukcji

Zmiana ustawy umożliwi obszarom z pierwszej fazy uczestnictwo w aukcjach przewidzianych dla projektów drugiej fazy. W ramach projektów zaawansowanej fazy są jeszcze obszary niewykorzystane, gdzie można jeszcze zmieścić mniejsze projekty.

– Tym samym, chcąc efektywnie wykorzystać dostępne zasoby morskiej energetyki wiatrowej, proponuje się rozwiązanie, które umożliwi realizację dodatkowej mocy z danego obszaru – argumentuje resort.