Dania da Ukrainie 420 mln euro na OZE i pomoc firmom

Tauron oddaje do użytku kolejną farm wiatrową

Farma wiatrowa Mierzyn (58,5 MW) Taurona uzyskała tymczasowe pozwolenie na użytkowanie, co umożliwia produkcję pierwszej energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci. Największa budowana aktualnie przez firmę farma wiatrowa zostanie oddana do eksploatacji w drugiej połowie 2024 r.