Odmowy przyłączeń OZE pod warunkami. URE przypomina zasady

Jak stosować współdzielenie sieci?

Część problemu miało rozwiązać współdzielenie sieci. Od 1 października 2023 r. obowiązują przepisy umożliwiające współdzielenie przyłącza przez kilka instalacji wytwórczych, czyli tzw. cable pooling. Rozwiązanie to umożliwia przyłączenie do sieci elektroenergetyczne w jednym miejscu dwóch lub większej liczby instalacji odnawialnego źródła energii, które mogą należeć do jednego lub kilku wytwórców.

Jednak jak wynika z informacji uzyskanych od użytkowników systemu, barierą w praktycznym wykorzystaniu możliwości stwarzanych przez to rozwiązanie jest brak ujednoliconego podejścia do nowych przepisów. W dokumencie wskazano w jakich okolicznościach możliwe jest zastosowanie współdzielenia przyłącza, w tym np. jakiego rodzaju instalacje OZE mogą być łączone, oraz czy dopuszczalne jest łączenie instalacji już pracujących w sieci oraz nowo wybudowanych. Wdrożone regulacje znajdują zastosowanie jedynie w odniesieniu do przyłączania dwóch lub większej ilości instalacji OZE. - Co do zasady, regulacja ta została przygotowana na potrzeby budowy i przyłączania nowych instalacji, ale znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy jedna z instalacji jest już przyłączona do sieci, a kolejna przyłącza się korzystając z tego samego miejsca przyłączenia. Przyłączone i przyłączane instalacje mogą należeć do tego samego podmiotu lub różnych podmiotów – wyjaśnia URE.