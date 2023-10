Największa na świecie siłownia wiatrowa ruszyła w brytyjskim sektorze Morza Północnego

Michał Kołodziejczyk, prezesa zarządu Equinor w Polsce podkreśla, że doświadczenia Dogger Bank zostaną wykorzystane w projekcie budowy u polskich brzegów elektrowni wiatrowej Bałtyk I:

- Realizacja tej inwestycji pokazuje kierunek dalszego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i jej wykorzystania na rzecz transformacji energetycznej. Bazując na doświadczeniach zdobytych przy budowie Dogger Bank będziemy wdrażać zastosowane tam innowacyjne rozwiązania także w Polsce. Przykładem jest zarówno wykorzystanie najnowocześniejszych dostępnych na rynku turbin o mocy przekraczającej 14 MW każda, jak również realizacja przyłączenia farm w technologii prądu stałego (HVDC). Takie łącze planujemy jako pierwsi w Polsce dla najbardziej oddalonej od brzegu elektrowni Bałtyk I. Miejscem styku z siecią PSE będzie stacja Krzemienica, stanowiąca początek trasy stałoprądowego mostu energetycznego z północy na południe Polski. Wykorzystanie technologii HVDC pozwoli nam przesłać duże ilości prądu bez strat, na dużą odległość tj. z oddalonego od brzegu o ponad 80 kilometrów farmy Bałtyk I i dalej siecią PSE do odbiorców energii w południowej Polsce - deklaruje Kołodziejczyk.

Equinor na świecie i w Polsce

Equinor (do 2018 r - Statoil) to norweski koncern energetyczny (rząd Norwegii ma ok. 67 proc. udziałów) z ponad 50-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań operacyjnych na morzu, gdzie dotychczas wydobywał ropę i gaz. Celem koncernu jest neutralność klimatyczna do 2050 roku. Transformacja koncernu opiera się na trzech filarach: optymalizacji wydobycia ropy i gazu, rozwoju oferty rozwiązań niskoemisyjnych, a także maksymalizowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii na morzu i lądzie. Firma działa na ponad 30 rynkach na świecie będąc jednym z kluczowych producentów i dostawców gazu ziemnego do Europy, w tym do Polski, poprzez Baltic Pipe.

W Polsce Equinor poza dostawami gazu, realizuje wspólnie z Polenergią trzy projekty morskich farm wiatrowych Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy 3 GW. A także buduje OZE na lądzie poprzez należącą do grupy platformę Wento z portfelem projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,6 GW.