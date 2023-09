Czarnobyl będzie produkował prąd z wiatru. Elektrownia jądrowa do zamknięcia

Jak wyłączyć siłownię jądrową?

Co w tym czasie będzie się działo? Rzeczy, które wcale nie są ani łatwe, ani bezpieczne. W starym sarkofagu zalega wciąż około 90 proc. paliwa, które wydostało się w wyniku wybuchu czwartego reaktora nocą 26 kwietnia 1986 r. Specjaliści nie wykluczają, że pod wpływem przenikającej przez pękający stary sarkofag wody mogłoby tam dojść do niekontrolowanej reakcji łańcuchowej.

Do tego pod wpływem wody we wnętrzu koroduje metal i niszczeją konstrukcje. Istnieje niebezpieczeństwo dostania się skażonych resztek do wód gruntowych. Dlatego potrzebne są dalsze inwestycje. Największa i najdroższa jest gotowa.

To nowy sarkofag Arka. Projektowanie Arki zajęło inżynierom z amerykańskich koncernów Bechtel i Battelle oraz francuskiego EdF i ukraińskich instytutów w sumie 5 milionów godzin. Powstała konstrukcja jedyna taka na świecie. Przypomina namiot, waży 36 tys. ton i jest ruchoma. W ostatnim dniu listopada 2016 r., poruszając się po szynach, najechała na zniszczony reaktor i stary sarkofag.

Czytaj więcej Energetyka Czarnobyl. Arka nie rozwiąże problemów Od tego roku przez kolejne 100 lat nowy sarkofag ma chronić świat przed bombą tykającą w Czarnobylu. Na budowę złożyło się 45 państw, w tym Polska.

Niezwykła Arka

Pokonanie 300 m zajęło kolosowi 15 dni. Arka ma 108 m wysokości i 168 m długości. Jest tak wielka, że nakryłaby piłkarski Stade de France w Paryżu, amerykańską Statuę Wolności czy podstawę wieży Eiffla.

Głównym wykonawcą była Novarka (konsorcjum francuskich firm budowlanych Bouygues i Vinci). Przy budowie pracowało 2000 robotników ukraińskich oraz 200 specjalistów z 21 krajów, w tym z Polski.