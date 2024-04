Bruksela wszczęła postępowania wobec chińskich producentów fotowoltaiki

W trakcie dochodzenia Komisja dokona dalszej oceny domniemanych subsydiów zagranicznych i uzyska wszystkie informacje niezbędne do ustalenia, czy mogły one umożliwić przedsiębiorstwom złożenie nadmiernie korzystnej oferty w odpowiedzi na ofertę. Taka oferta mogłaby spowodować utratę możliwości sprzedaży przez inne przedsiębiorstwa uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych po zakończeniu szczegółowego dochodzenia Komisja może: zaakceptować zobowiązania zaproponowane przez przedsiębiorstwo, jeżeli w pełni i skutecznie zaradzą one zakłóceniu, zakazać udzielenia zamówienia lub wydać decyzję o braku sprzeciwu.

-Panele słoneczne nabrały strategicznego znaczenia dla Europy: produkcja czystej energii, tworzenie miejsc pracy w Europie i bezpieczeństwo dostaw. Dwa nowe szczegółowe dochodzenia w sprawie subsydiów zagranicznych w sektorze paneli słonecznych mają na celu ochronę bezpieczeństwa gospodarczego i konkurencyjności Europy poprzez zapewnienie, aby przedsiębiorstwa na naszym jednolitym rynku były rzeczywiście konkurencyjne i uczciwe -komentuje Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego.

Badane podmioty

Pierwsze badane konsorcjum składa się z grupy Enevo i LONGi Solar Technologie GmbH. Enevo Group, lider konsorcjum, jest dostawcą usług inżynieryjnych i konsultingowych z siedzibą w Rumunii. Longi Solar Technologie GmbH jest nowo utworzoną, w pełni posiadającą i w pełni kontrolowaną niemiecką spółką zależną LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, która jest głównym dostawcą rozwiązań fotowoltaicznych, notowaną na giełdzie w Hongkongu. Zarówno LONGi Solar Technologie GmbH, jak i LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. prowadzą działalność w zakresie opracowywania, produkcji i serwisowania płytek, ogniw i modułów słonecznych.

Drugie badane konsorcjum składa się z Shanghai Electric UK Co. Ltd. i Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Oba przedsiębiorstwa są w 100 % własnością Shanghai Electric Group Co. Ltd, przedsiębiorstwa państwowego Chińskiej Republiki Ludowej i są przez nie kontrolowane. Jest ostatecznie własnością państwowego komitetu ds. nadzoru i zarządzania branżą w Szanghaju, podmiotu państwowego podlegającego centralnemu rządowi Chin i jest przez niego kontrolowane. Shanghai Electric UK Co., Ltd. i Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. są wiodącymi światowymi dostawcami rozwiązań przemysłowych w zakresie energii, produkcji i integracji wywiadu cyfrowego. Świadczą usługi w zakresie magazynowania energii wiatrowej, słonecznej i wodoru, a także zintegrowany proces wytwarzania, sieci, obciążenia i magazynowania.