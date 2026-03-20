Ceny gazu rosną po atakach na Katar, ale bez rekordów

Zdaniem naszych rozmówców, choć perspektywa cenowa robi wrażenie, to nadal cena gazu jest dalece niższa niż cztery lata temu podczas poprzedniego kryzysu energetycznego. Poza tym Amerykanie mogą sami nie zdołać pokryć luki po Katarze w dostawach LNG. – Po informacjach z Kataru i ataku, do którego doszło na instalacje LNG Ras Laffan, ceny gazu na giełdzie TTF wzrosły do ok. 70 euro za MWh, by spaść do ok. 62 euro. To prawie 100 proc. wzrostu względem sytuacji sprzed wojny na Bliskim Wschodzie, ale nadal daleko od ceny z sierpnia 2022 r., kiedy przejściowo zbliżała się ona do 350 euro za MWh. Wówczas ceny osiągnęły rekordy po tym, jak w czasie rosyjskiej wojny na Ukrainie doszło do uszkodzenia gazociągów Nord Stream – mówi Agata Łoskot-Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Ceny mogą jeszcze rosnąć i utrzymywać się dłużej na wyższym poziomie nawet po zakończeniu wojny, ponieważ doszło do trwałych zniszczeń. – Katar był drugim co do wielkości eksporterem LNG na świecie. Ataki irańskie wyłączyły 17 proc. zdolności eksportowych Kataru w LNG. Odbudowa infrastruktury może potrwać 3-5 lat i pochłonąć ok. 26 mld dol. Prace mogą się rozpocząć dopiero jak zakończy się konflikt, a kiedy to się stanie – tego nie wie nikt – mówi analityczka.

Zdaniem naszej rozmówczyni tę lukę po Katarze mogą zastąpić USA, ale nie od razu, tylko w kolejnych latach i tu może pojawić się największy problem, a więc tempo oddawania do użytku nowych instalacji do skraplania gazu w USA. – Krótkoterminowo na rynku gazu będziemy mieć bardzo dużą konkurencję cenową z Azją i pojawia się pytanie, kto jest w stanie przebić oferty. Długoterminowo kluczowym pytaniem jest, jak długo ten konflikt będzie trwał, bo jeżeli on będzie się przedłużał i de facto blokada Cieśniny Ormuz będzie trwać, to brakować będzie całych mocy eksportowych Kataru – dodaje.

Także ZEA nie będzie eksportować LNG w efekcie zniszczeń. To daje ok. 20 proc. podaży LNG mniej. – Uzupełnienie tak dużej luki nie jest możliwe w perspektywie roku, a pewnie i dłużej, a to będzie windować cenę. Amerykanie sami w krótkim okresie nie są w stanie zastąpić tak potężnej luki. Niewykluczone jest więc ograniczenie, w tym destrukcja popytu (co już częściowo widać w Azji) – mówi ekspertka z OSW.

Możliwości eksportowe LNG USA po atakach na Katar

Jak przyznaje dr inż. Tomasz Włodek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Amerykanie mają duże ambicje, aby zastąpić i uzupełnić tę lukę, która powstanie po tym, jak Katar na dłużej wypadnie z grona państw, zapewniających duże wolumeny LNG na rynkach. – Cena gazu faktycznie wzrosła zaraz po informacjach o atakach rakietowych na instalacje LNG, ale potem nastąpił jej spadek. Tak duży atak teoretycznie mógł spowodować znacznie większe wzrosty cen aniżeli to, co obserwowaliśmy. Być może jednak rynek już wcześniej zdyskontował potencjalne, kolejne ataki na Katar i założył, że dostawy do Europy zastąpione zostaną przez dostawy z USA. Europa jest w stanie wypełnić lukę po dostawach z Kataru, przy czym dla Włoch, gdzie dostawy katarskiego LNG sięgały 50 proc. wszystkich dostaw skroplonego surowca, będzie to zadaniem trudnym – mówi dr inż. Tomasz Włodek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.