„Ta umowa może stać się wzorem dla podobnych porozumień na Ukrainie i w Niemczech. Może pomóc utrzymać zależność Europy od rosyjskiego gazu” – ostrzegł Martin Władimirow, ekspert ds. energii w Centrum Studiów nad Demokracją w Sofii.

Wcześniej agencja Reuters podała, powołując się na źródła, że ​​Stany Zjednoczone i Rosja omawiają możliwość pomocy Waszyngtonu w przywróceniu sprzedaży rosyjskiego gazu do krajów Unii Europejskiej. Rozważana jest możliwość eksportu rosyjskiego gazu przez ukraiński GTS z udziałem amerykańskiego pośrednika.

Mechanizm dostaw rosyjskiego gazu do UE mógłby wyglądać następująco: amerykańskie firmy stałyby się pośrednikami, kupując gaz od Gazpromu i dostarczając go do Europy, w tym do Niemiec. Ani Unii w tym Niemców, ani Ukrainy, do której należą gazowe magistrale, nikt nie zapytał. Nieznane jest też stanowisko bułgarskiego rządu.