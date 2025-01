85 pięter biurowca Gazpromu. Pokaz mocy i bogactwa

Gazeta RBK przypomina nieudane próby redukcji rozrastającej się co roku biurokratycznej wieży Babel Gazpromu. W 2015 roku Gazprom zwiększył liczbę pracowników o 1 proc. W ten sposób firma odpowiedziała na doniesienia agencji Interfax o rozmowach na temat redukcji zatrudnienia o 15–25 proc. W 2017 r. Gazprom i jego spółki zależne przygotowywały się do zwolnienia nawet 500 osób. Wiązało się to z pomysłem etapowego przechodzenia do realizacji nowych projektów programu inwestycyjnego koncernu w oparciu o kontrakty EPC, czyli pod klucz (z angielskiego engineering, procurement, construction).



W 2021 roku Gazprom oficjalnie przeniósł swoją główną siedzibę do Petersburga. Nowa siedziba to kwintesencja rozrzutności i rozdętego do bizantyjskich rozmiarów luksusu, na który koncern Millera i Putina mógł sobie pozwolić, dzięki ogromnym zyskom z kontraktów realizowanych m.in. dla klientów unijnych.

Za pieniądze zarobione w UE Rosjanie postawili liczący 462 metry i 85 pięter drapacz chmur zbudowany w St. Petersburgu. To pokaz mocy, bogactwa i megalomanii Gazpromu. Jest to najwyższy budynek Europy. Otacza go luksus i blichtr za blisko 2 miliardy dolarów.



Zza biurka na wodne show i do planetarium

Wielofunkcyjny kompleks „Łachta centr” budowany od 2012 r. nad Zatoką Fińską, zajmuje 30 ha. Mieści 400 tys. mkw powierzchni biurowych, rekreacyjnych i mieszkalnych. Są to obiekty sportowe (m.in. klub jachtowy i hale sportowe o powierzchni 4600 mkw), handlowe, rozrywkowe (m.in. amfiteatr z wodnym show na powietrzu dla 2000 widzów), luksusowy hotel, kompleks naukowo-edukacyjny z planetarium w formie kuli, restauracje (w tym dwie obrotowe na 74-76-piętrach), platforma widokowa na wysokości 357 metrów z teleskopami, parkingi i własny szpital (2500 mkw).