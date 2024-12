Unia Europejska zarabia na przeładunku LNG z Rosji. Import rekordowy

Do połowy grudnia do Unii trafiło 16,5 mln ton rosyjskiego LNG. Według „Financial Times” (FT) jest to wzrost w stosunku do ubiegłorocznej wartości 15,18 mln ton, jak podaje firma Kpler, dostawca danych o rynku surowcowym. Wielkość ta przekracza także ostatni rekord, który w 2022 r. wyniósł 15,21 mln ton.

Celem jest zero surowców z Rosji

„To, co obserwujemy w tym roku, jest zaskakujące. Zamiast stopniowo ograniczać import rosyjskiego LNG, Europa zwiększa go” – stwierdziła Ana Maria Jaller-Makarewicz, analityczka europejskiego rynku surowcowego z amerykańskiego Instytutu Ekonomiki Energetyki i Analiz Finansowych (IEEFA).

FT przypomina, że Bruksela postawiła sobie za cel zaprzestanie do 2027 r importu wszystkich rosyjskich paliw kopalnych. W przeciwieństwie do importu gazu rurociągowego, którego dostawy do Wspólnoty zredukowane zostały do niewielkiej strużki, oraz rosyjskiej ropy i węgla które są zakazane w UE, import rosyjskiego LNG jest nadal dozwolony i rośnie.

Analitycy odnotowali wzrost zakupów rosyjskiego LNG na rynku spot w tym roku. Jedna trzecia unijnego importu LNG pochodzenia rosyjskiego odbyło się w tym roku w ramach kontraktów spot, w porównaniu do 23 proc. w roku ubiegłym, podaje firma doradztwa energetycznego Rystad Energy.