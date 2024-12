Od piątku wchodzi w życie embargo na rosyjski LPG

Grupa planuje zwiększać dostawy z takich kierunków, jak Norwegia, Wielka Brytania, Szwecja czy Belgia i Holandia (porty w Antwerpii, Rotterdamie i Amsterdamie). Wszystko zależy od atrakcyjności cen w tych lokalizacjach.

W związku z przewidywaną sytuacją na rynku LPG po grudniu 2024 r. Unimot zawarł z HES Wilhelmshaven Tank Terminal umowę na przeładunek i magazynowane tego produktu. W kontrakcie przewidziano możliwość magazynowania 8 tys. ton paliwa. Umowa została zawarta na 48 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia na kolejne 24 miesiące. Magazyny i infrastruktura HES znajdują się w niemieckim Wilhelmshaven, na północny zachód od Bremy.

„Takie położenie terminala przeładunkowego gazu LPG jest optymalne z punktu widzenia procesu logistycznego dostaw tego produktu, w szczególności w sytuacji, gdy zacznie obowiązywać embargo na import gazu LPG z Rosji do UE. Ponadto w listopadzie 2024 r. grupa Unimot wyczarterowała gazowiec do transportu tego surowca” – informuje Unimot. Będzie on operował na Morzu Północnym, dostarczając LPG do Wilhelmshaven. Grupa powiększyła także tabor cystern kolejowych, by sprawnie dostarczać LPG lądem z owego portu do Polski. Unimot dysponuje ponad 200 takimi cysternami.

Krótko do naszych pytań dotyczących dostępności LPG na polskim rynku odniosła się firma BP, która dysponuje nad Wisłą drugą po Orlenie siecią stacji paliw. Zapewnia, że w Polsce nie jest importerem LPG. Kupuje go od podmiotów, które zajmują się taką działalnością. Przekonuje, że nabywane LPG pochodzi spoza Rosji. Po agresji Rosjan na Ukrainę BP samo zrezygnowało z importu ich paliwa.

Wahania cen autogazu

Następstwem zmiany kierunków dostaw może być wzrost cen LPG, bo import z alternatywnych kierunków jest droższy niż ze Wschodu. Od kilku tygodni zmiany cen są już widoczne na krajowych stacjach. Z ostatnich danych e-petrol.pl wynika, że średnia detaliczna cena autogazu wynosiła 3,18 zł za litr, podczas gdy latem poniżej 2,7 zł. Dla porównania, w tym czasie diesel i benzyna potaniały.